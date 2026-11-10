محافظ أسيوط: بدء إعادة التأهيل للرصف بشارع الجيش بمدينة صدفا

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، بما يستهدف تحسين البنية التحتية، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، ورفع معدلات السلامة المرورية، من خلال تطوير المحاور الحيوية والطرق ذات الكثافات المرورية.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي رئيس المركز، تتابع أعمال إعادة تأهيل ورصف شارع الجيش بمدينة صدفا، حيث بدأت أعمال كشط وإزالة طبقات الأسفلت القديمة والمتهالكة، من خلال مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، تمهيدًا لتجهيز الطريق وإعادة رصفه وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المشروع يستهدف إعادة تأهيل ورصف الشارع بطول نحو كيلومتر، وبعرض يتراوح بين 10 و14 مترًا، ويتضمن إزالة طبقات الأسفلت المتهالكة وإعداد وتجهيز سطح الطريق، تمهيدًا لفرد طبقة أسفلت جديدة، بما يسهم في تحسين الحالة الفنية للطريق ورفع كفاءته التشغيلية وتحقيق السيولة المرورية.

وأشار المحافظ إلى الأهمية الحيوية لشارع الجيش بمدينة صدفا، باعتباره أحد المحاور الرئيسية التي تضم عددًا من المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية، وتشهد حركة يومية مكثفة للمواطنين والمركبات، لافتًا إلى أن تطويره يسهم في تيسير انتقال الأهالي، وسهولة الوصول إلى الخدمات، وتحسين مستوى الطرق بالمدينة.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن أعمال المتابعة تتم بالتنسيق بين إدارة التخطيط والمتابعة برئاسة سنية عبد الحميد عبد العال تمام، وقسم الطرق برئاسة سيد عطية عبد الهادي، وبمشاركة هلال مختار رفاعي، نائب رئيس المركز، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الأعمال ميدانيًا، والتنسيق مع مشروع وحدة الرصف لتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات الرصف، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن تنفيذ الأعمال على الوجه المطلوب وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.