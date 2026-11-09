محافظ أسيوط يوكد أهمية مواصلة التعاون مع منظمة الفاو لتعزيز استدامة الموارد الزراعية

أكد محافظ أسيوط اللواء محمد علوان، أهمية مواصلة التعاون بين الجهات البحثية والتنفيذية ومنظمة الفاو، وتكثيف برامج الإرشاد الزراعي والبيطري لنقل الخبرات والتوصيات العلمية إلى المربين وتطبيقها على أرض الواقع؛ بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الحيواني وجودة الألبان، والحد من الآثار البيئية للأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية، وتعزيز استدامة الموارد الزراعية وتحسين مستوى معيشة العاملين بهذا القطاع.

وقال علوان -في بيان، اليوم /الاثنين/- إن مدرية الزراعة فى المحافظة نظمت ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، في إطار مشروع "التصدي لتغيرات المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية (TACLIM)"، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات البحثية والتنفيذية المعنية بالقطاعين الزراعي والبيطري؛ لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في إدارة الثروة الحيوانية في ظل التحديات المناخية.

وأضاف أن الورشة شهدت مشاركة 46 من العاملين والمهتمين بقطاع الثروة الحيوانية، من بينهم مربو ماشية اللبن وأصحاب مراكز تجميع الألبان، والمهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون.. كما شارك ممثلو منظمة الفاو، الدكتور حسانين سعد الدين والدكتورة إيمان متولي محمد، ومن معهد بحوث الإنتاج الحيواني الدكتور أحمد عبد الحفيظ والدكتور أحمد عوض، ومن الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتورة رشا أحمد، إلى جانب الدكتور جمال سيد أحمد، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، والمهندس وائل سليمان، ممثل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تبني وتوسيع نطاق الممارسات الزراعية والبيطرية المستدامة، وتطوير أساليب تربية ورعاية الثروة الحيوانية؛ بما يسهم في تحسين الإنتاجية وجودة المنتجات، ورفع قدرة المربين على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، فضلًا عن دعم الاقتصاد الريفي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتناولت الورشة تطوير ممارسات تربية الماشية وأساليب التغذية، وتطبيق نظم غذائية حديثة لتحسين جودة الألبان، وتعزيز برامج الرعاية البيطرية والوقائية للحد من مخاطر الأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والإرشادي للمربين، وتحسين إدارة المخلفات الحيوانية والاستفادة منها في إنتاج السماد العضوي والبيوجاز، إلى جانب تطوير نظم إدارة المراعي وتوفير الأعلاف المستدامة.