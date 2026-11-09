انطلاق فعاليات التمرين البحري العُماني الهندي المشترك نسيم البحر 2026

انطلقت فعاليات التمرين البحري العُماني الهندي المشترك "نسيم البحر 2026" اليوم الاثنين الذي تُنفذه عدد من سفن البحرية السلطانية العُمانية والقوات البحرية بالهند، وذلك بمنطقة الباطنة البحرية.

ويتضمن التمرين، الذي يستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، العديد من التطبيقات النظرية والعملية، وتنفيذ عدد من المناورات والتمارين البحرية، إلى جانب تبادل الخبرات بين أطقم السفن المشاركة وفقًا للخطة المرسومة للتمرين.

يأتي التمرين المشترك مع بحريات الدول الشقيقة والصديقة ضمن الخطط التدريبية للبحرية السلطانية العُمانية لإدامة مستويات الجاهزية لأسطولها ومنتسبيها في مختلف التخصصات البحرية، وبما يتماشى والمهام الوطنية المنوطة بها.