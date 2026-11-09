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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريستال بالاس يقترب من إقالة بيير ساج لسوء النتائج وتوماس فرانك أبرز المرشحين لخلافته

نادي كريستال بالاس الإنجليزي
نادي كريستال بالاس الإنجليزي
أ ش أ

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي كريستال بالاس الإنجليزي من إقالة مدربه الفرنسي بيير ساج، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الموسم الحالي والتي كان آخرها الهزيمة على أرضه أمس الأحد في الدوري الإنجليزي أمام ليفربول بثلاثية مقابل هدف.

ويقبع كريستال بالاس في المركز العشرين والأخير برصيد 7 نقاط فقط من 10 مباريات (فاز في مباراتين، تعادل في واحدة، وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 10 أهداف فقط وتلقت شباكه 24 هدفًا.

ووفقاً لموقع "تيم تووك" الإنجليزي، فإن إدارة النادي باتت مستعدة لإجراء تغيير على مستوى الجهاز الفني في محاولة لبث روح جديدة في الفريق.

ورغم تعيين ساج في منصبه خلال الصيف الماضي، إلا أن البداية المخيبة للآمال جعلت منصبه مهدداً بشكل جدي، في ظل تزايد قلق النادي بشأن موقعه في جدول الترتيب.

وتشير التقارير الحالية إلى أن المدرب السابق لتوتنهام وبرينتفورد توماس فرانك أصبح الخيار الأول والأبرز بالنسبة لكريستال بالاس، حيث يتجه النادي للاستعانة بالمدرب الدنماركي في محاولة لوقف تدهور النتائج.

ويحظى فرانك بتقدير كبير بفضل عمله مع برينتفورد، حيث نجح في تثبيت أقدام الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انتقاله إلى توتنهام.

وعلى الرغم من أن تجربة فرانك مع توتنهام لم تسر كما كان مأمولاً، إلا أن خبرته في الدوري الإنجليزي الممتاز ونجاحه السابق في بناء فرق قادرة على المنافسة جعلته يظل مرشحاً قوياً لتولي مسؤولية فريق آخر في دوري الأضواء.

ورغم وجود أسماء مرشحين آخرين لتولي قيادة الفريق، إلا أن أن فرانك هو الشخص الذي بات النادي مستعداً للسعي وراء التعاقد معه؛ إذ ترى الإدارة أن هناك حاجة لتغيير المسار خلال فترة التوقف الدولي.

وخلال فترته مع برينتفورد، حقق فرانك سجلاً مبهراً بنسبة فوز بلغت 41.6%؛ حيث قاد الفريق لتحقيق الانتصار في 132 مباراة من أصل 317 خاضها تحت قيادته.

ولم يكتفِ فرانك بقيادة برينتفورد للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز فحسب، بل ساهم أيضاً في ترسيخ مكانتهم كقوة حقيقية في دوري الأضواء.


 

كريستال بالاس توتنهام وبرينتفورد توماس فرانك تقارير صحفية

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