مصر تعزي تركيا في ضحايا حادث سير مروع

قدمت مصر تعازيها لتركيا، في ضحايا حادث السير الذي وقع بولاية وان شرقي البلاد قرب الحدود الإيرانية، وأسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

تعازٍ لأسر الضحايا وتمنيات بالشفاء للمصابين

ووفق ما أوردته وزارة الخارجية في بيان اليوم ، أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسر الضحايا وذويهم، مؤكدة تضامنها معهم في هذا المصاب، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين الخمسة.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث مساء السبت على الطريق السريع الرابط بين وان وأوزالب، عندما اصطدمت شاحنة بحافلة صغيرة لنقل الركاب تحمل لوحات ترخيص إيرانية، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام تركية.



وقع التصادم الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، الموافق 16:30 بتوقيت جرينتش، وأسفر عن تحطم الحافلة الصغيرة بالكامل.

كانت 5 نساء من بين الأشخاص التسعة الذين لقوا حتفهم في الحادث، فيما نُقل المصابون الخمسة إلى المستشفى بعدما تلقوا الإسعافات الأولية في موقع التصادم.

ولم تُعلن السلطات التركية حتى الآن هويات الضحايا، وقال أوزان بالجي، حاكم ولاية وان، إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الأمطار الغزيرة وانزلاق الطريق كانا من العوامل التي أدت إلى وقوع الحادث.