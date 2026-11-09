منتخب ناشئات السلة يواجه السنغال على برونزية أولمبياد الشباب داكار 2026

ينافس منتخب مصر لكرة السلة 3×3 للناشئات على الميدالية البرونزية لأولمبياد الشباب، المقام حاليًا في العاصمة السنغالية داكار.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، في مواجهة أفريقية خالصة للمنافسة على الميدالية البرونزية.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره البولندي بنتيجة 14–19، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور نصف النهائي في البطولة.

ويسعى منتخب ناشئات السلة إلى الفوز على نظيره السنغالي وحصد الميدالية البرونزية، لتحقيق إنجاز جديد لكرة السلة المصرية في المحفل الأولمبي.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما تغلب على نظيره الكيني بنتيجة 14-13، في مباراة مثيرة حسمها الفراعنة في الثواني الأخيرة، فيما صعد المنتخب البولندي على حساب الصين تايبيه، بعدما تغلب عليه بنتيجة 20-10.

وتضم قائمة منتخب مصر 4 لاعبات، هن: هانيا ناصر، وجودي وليد، وليلة حسام، ومريم حازم، تحت قيادة المدير الفني الكابتن محمد يونس.