بالعلامة الكاملة.. منتخب ناشئات السلة يتأهل لربع نهائي أولمبياد الشباب داكار 2026

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نجح منتخب مصر للناشئات لكرة السلة 3×3 في التأهل إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأولمبية للشباب، التي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر إقامة الدور ربع النهائي يوم الأحد المقبل، 8 نوفمبر، وينتظر تحديد منافس منتخب ناشئات السلة.

وتأهل الفراعنة إلى ربع النهائي بعد الفوز في مباراتي دور المجموعات، أمام جمهورية التشيك بنتيجة 12-8، وأمام أوكرانيا بنتيجة 11-10.

وتضم قائمة منتخب مصر 4 لاعبات، هن: هانيا ناصر، وجودي وليد، وليلة حسام، ومريم حازم، تحت قيادة المدير الفني الكابتن محمد يونس.

ويسعى منتخب مصر للناشئات لكرة السلة، لتحقيق نتائج مميزة وتمثيل كرة السلة المصرية بصورة مشرفة في المحفل الأولمبي.