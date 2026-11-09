مواعيد مباريات اليوم في ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة

تنطلق اليوم الاثنين منافسات الجولة الثانية من مرحلة إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة لموسم 2026-2027.

وتشهد منافسات الجولة الثانية إقامة 8 مباريات في منافسات الرجال والمرتبط للناشئين تحت 16 عامًا، وجاءت مواعيدها على النحو التالي:

الأهلي × بتروجيت – صالة حسن مصطفى الفرعية

مباراة المرتبط – 3:00 مساءً

مباراة الرجال – 5:00 مساءً

الجزيرة × الزمالك – صالة ستاد القاهرة

مباراة المرتبط – 4:00 مساءً

مباراة الرجال – 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري × سبورتنج – صالة الاتحاد

مباراة المرتبط – 4:00 مساءً

مباراة الرجال – 6:00 مساءً

سموحة × المصرية للاتصالات – صالة سموحة

مباراة المرتبط – 4:00 مساءً

مباراة الرجال – 6:00 مساءً

ومن المقرر أن تُنقل المباريات مباشرة وحصريًا عبر القناة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة على يوتيوب.

وتقام منافسات الدور ربع النهائي بمشاركة 8 فرق، تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، تتنافس ذهابًا وإيابًا في منافسات الرجال والمرتبط للناشئين تحت 16 عامًا، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للمنافسة على اللقب.

وتضم المجموعة الأولى فرق الأهلي، والزمالك، والجزيرة، وبتروجيت، فيما تضم المجموعة الثانية كلا من الاتحاد السكندري، والمصرية للاتصالات، وسموحة، وسبورتنج.

وتنص لائحة المسابقة على أن الفائز في كل مباراة سواء في الرجال أو المرتبط، يحصل على نقطتين، فيما ينال المهزوم نقطة واحدة.