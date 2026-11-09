الكرملين: محادثات السلام بشأن أوكرانيا ستعقد بشكل ثلاثي

أعلن الكرملين، الاثنين، أن محادثات السلام بشأن أوكرانيا، المقرر عقدها في أبوظبي هذا الأسبوع، ستجري بصيغة ثلاثية.

ولفت إلى إن الصيغة الثلاثية ستضم وفوداً من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، دون مشاركة مسؤولين أوروبيين.

وتبدو تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين متعارضة مع تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأحد، أكد فيها أن ممثلين عن فرنسا سيحضرون المحادثات المقررة يومي 10 و11 نوفمبر.

ومن المنتظر أن تبحث الأطراف خلال المحادثات سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، والترتيبات الأمنية لما بعد الحرب، وخفض التصعيد.

وقال بيسكوف أن كلاً من أوكرانيا والولايات المتحدة لديها قنوات اتصال خاصة مع نظرائها الأوروبيين.

