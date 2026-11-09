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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب يؤكد أهمية تنوع الأنشطة داخل مراكز الشباب بما يتيح فرصا متعددة لممارسة الرياضة

وزير الشباب
وزير الشباب
أ ش أ

أكد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل،أهمية تنوع الأنشطة المقدمة داخل مراكز الشباب، بما يتيح للنشء والشباب فرصا متعددة لممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم في مختلف المجالات، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالأنشطة الفنية والثقافية إلى جانب الأنشطة الرياضية، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للنشء والشباب وتنمية قدراتهم.

وأوضح نبيل ،خلال تفقده مركز شباب المراشدة بمدينة الوقف بقنا اليوم ، أهمية المتابعة الميدانية لمراكز الشباب، والوقوف على احتياجاتها الفعلية، بما يسهم في رفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة، والوصول بها إلى مختلف الفئات العمرية.

من جانبه، قال محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي أن المحافظة تتطلع إلى أن تسفر الزيارة عن خطوات تنفيذية تسهم في تسريع وتيرة العمل بالمشروعات الشبابية والرياضية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتهيئة بيئة جاذبة لاكتشاف المواهب وتنمية قدرات الشباب، وإتاحة المزيد من الفرص لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بما يعزز دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع.

وتفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا بمركز شباب المراشدة المبنى الإداري وعدد من الأنشطة الرياضية بالمركز، ومنها الكاراتيه والمصارعة والملاكمة والجمباز وكرة القدم، بالإضافة إلى مشاهدة عرض فني قدمته فتيات المركز.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل الأنشطة الفنية

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