فائد مصطفى والعكلوك يبحثان حشد الدعم العربي والدولي لنصرة القضية

بحث السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، مع السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بفلسطين الصادرة عن الدورة الأخيرة لمجلس الجامعة.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور عدد من أعضاء طاقمي الجانبين، حيث تناول تطورات تنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وسبل تعزيز التنسيق بين قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة والمندوبية الدائمة لدولة فلسطين، بما يسهم في ترجمة القرارات إلى خطوات عملية تدعم الحقوق الفلسطينية وتعزز التحرك العربي المشترك.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن أولويات التحرك خلال المرحلة المقبلة، في ضوء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على حشد الدعم العربي والدولي لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.