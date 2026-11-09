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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس ساخنة بميت عقبة.. مستحقات الإعلانات والشرط الجزائي يفجران أزمة جون إدوارد

جون إدوارد
جون إدوارد
منتصر الرفاعي

تكثف إدارة نادي الزمالك تحركاتها خلال الأيام المقبلة لإنهاء الخلاف المالي مع جون إدوارد المدير الرياضي السابق للفريق والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المستحقات المتأخرة في ظل رغبة مسؤولي القلعة البيضاء في إغلاق الملف وتجنب استمرار النزاع بين الطرفين.

وتدور الأزمة حول مطالب جون إدوارد بالحصول على مستحقاته المالية وفقا لبنود التعاقد الذي جمعه بالنادي خلال فترة توليه منصب المدير الرياضي والتي تتضمن نسبًا مالية مرتبطة بعقود الإعلانات التي جرى توفيرها للزمالك خلال فترة عمله.

مستحقات الإعلانات تشعل أزمة جون إدوارد مع الزمالك

ويتمسك جون إدوارد بالحصول على حقوقه المالية المتأخرة خاصة النسب المستحقة له من الإعلانات التي جرى جلبها للنادي مستندا إلى بنود العقد المبرم مع إدارة الزمالك.

وفي المقابل، تسعى إدارة النادي إلى الوصول لصيغة توافقية تنهي الخلاف المالي وتضمن تسوية الالتزامات القائمة دون تحميل خزينة الزمالك أعباء إضافية في ظل الظروف المالية التي يمر بها النادي.

500 ألف دولار تهدد اتفاق الزمالك وجون إدوارد

الشرط الجزائي أحد أبرز الملفات الشائكة في المفاوضات بعدما بلغت قيمته 500 ألف دولار وهو ما يمثل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق نهائي خاصة في ظل رغبة مسؤولي الزمالك في تجنب سداد هذا المبلغ كاملا.

وتترقب إدارة الزمالك ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الأيام المقبلة وسط محاولات لتقريب وجهات النظر والوصول إلى تسوية ترضي الطرفين وتنهي الأزمة بعيدا عن التصعيد.

الزمالك يسعى لإغلاق الملفات المالية العالقة

وتأتي التحركات لحسم أزمة جون إدوارد ضمن مساعي إدارة الزمالك لترتيب الأوضاع المالية والإدارية داخل النادي والتفرغ للملفات الرياضية المتعلقة باستقرار فرق الكرة والألعاب المختلفة.

ويبقى التوصل إلى اتفاق بشأن المستحقات المتأخرة والشرط الجزائي المحدد بـ500 ألف دولار العامل الأهم في تحديد مصير الأزمة التي تنتظر جماهير الزمالك حسمها خلال الفترة المقبلة.

جون إدوارد إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك أزمة جون إدوارد

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