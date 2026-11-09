انطلاق أعمال المجلس التنفيذي للألكسو في مسقط بمشاركة ممثلي 22 دولة عربية

انطلقت اليوم الاثنين في مسقط أعمال الدورة العادية الـ(125) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، التي تستضيفها سلطنة عُمان على مدى يومين، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء البالغ عددها 22 دولة، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتأتي أعمال هذه الدورة في إطار التحضير للدورة الـ(28) للمؤتمر العام للمنظمة، المُقرر عقدها في 12 نوفمبر الجاري.

ويناقش المجلس التنفيذي عددًا من الموضوعات والبنود المدرجة على جدول أعماله، من أبرزها تقرير المدير العام بشأن تنفيذ برامج المنظمة وأنشطتها لعام 2025، والخطط الاستراتيجية للتعاون الدولي والشراكات، وتعزيز دور الإعلام والتسويق، والاستراتيجية الشاملة لبناء قدرات العاملين بالمنظمة ومراكزها الخارجية، إلى جانب الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين والدول المتأثرة بالأزمات والكوارث والطوارئ، وعدد من الموضوعات الإدارية والمالية.

وأكّد هاني بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، في كلمته خلال افتتاح الدورة، أن المجلس شهد خلال الفترة الماضية، التي ترأستها المملكة العربية السعودية، عددًا من التحولات، من أبرزها التوسّع في مشاركة الدول الأعضاء، وزيادة المقترحات والمبادرات المقدمة، التي بلغت 34 مقترحًا، بما يعكس تنامي التفاعل والمشاركة بين الدول الأعضاء.

من جانبه، أعرب رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن شكره لسلطنة عُمان على دعمها المتواصل لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، مشيدًا بجهود منظمة الألكسو في الإعداد والتحضير لهذه الدورة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وداعيًا الجهات المختصّة في الدول العربية إلى الاستفادة من البرامج والأنشطة التي تقدمها المنظمة.

بدوره، استعرض الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام لمنظمة الألكسو أبرز برامج المنظمة ومبادراتها في مجالات التربية والثقافة والعلوم؛ ففي المجال التربوي تناول تطوير الفكر التربوي وإطلاق العقد العربي الثاني لمحو الأمية، فيما تطرق في المجال الثقافي إلى مبادرات صون التراث الثقافي غير المادي، وعاصمة الثقافة العربية في دولة الكويت، وتمكين الشباب.

وفي مجال العلوم والبحث العلمي، استعرض عددًا من الموضوعات، من بينها الاستراتيجية العربية للبحث العلمي، وبوابة الألكسو للعلوم، ودعم الشركات الناشئة.

وأعرب عن استنكاره للاعتداءات التي تتعرض لها عدد من الدول العربية، والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقه في التعليم، معلنًا عن مبادرة متكاملة لدعم الدول التي تمر بظروف استثنائية وحالات طوارئ، كما استعرض جهود المراكز والمعاهد الخارجية التابعة للمنظمة.

وبحث المجلس عددًا من المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، من بينها مقترح دولة ليبيا بشأن اختيار مدينة طرابلس عاصمة للطفل في العالم العربي لعام 2027، ومقترح الجمهورية اللبنانية بشأن مشروع الاستراتيجية العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومقترح دولة فلسطين بشأن توأمة القدس عاصمة للطفل العربي مع إطلاق عاصمة عربية للطفل.

وناقش المجلس مقترحات المملكة العربية السعودية، المتعلقة بمنصة معجم المصطلحات العربية الموحدة، ومنظومة السياسات اللغوية في الدول العربية، وجائزة المملكة العربية السعودية للتراث.

يُذكر أنّ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تأسست في 25 يوليو 1970، وتُعد إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، وتضم في عضويتها 22 دولة عربية، وتهدف إلى النهوض بقطاعات التربية والثقافة والعلوم، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المجالات، وقد انضمت سلطنة عُمان إلى عضويتها عام 1973.