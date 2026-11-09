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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 19 حالة تعد ومخالفة بناء ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ30

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ30، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لأي محاولات لمخالفة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة أسفرت عن التعامل مع 19 حالة تعدي ومخالفة بناء، تنوعت بين إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 200 متر مربع، و8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 5 قراريط و12 سهم، فضلًا عن تنفيذ 4 حالات إزالة في المهد لمخالفات بناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة قيراط و10 أسهم.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المتابعة من خلال منظومة المتغيرات المكانية أسفرت عن رصد وإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 12 سهم، وحالتين لمخالفات البناء دون ترخيص بمساحة 250 متر مربع، إلى جانب إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بمساحة إجمالية بلغت قيراطين، وذلك في إطار سرعة التعامل مع المتغيرات والمخالفات التي يتم رصدها.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية وجهات الولاية، مع تكثيف المتابعة الميدانية ورصد أي تعديات أو مخالفات جديدة، والتعامل الفوري معها وإزالتها في المهد، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى مواصلة تنفيذ حملات الإزالة وفقًا للبرنامج الزمني المحدد للمرحلة الثالثة من الموجة الـ30، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون، وأن الحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، تحقيقًا للصالح العام.

أسيوط إزالة التعديات أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية مخالفات البناء إزالة حالة تعدي

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