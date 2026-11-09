مفيدة شيحة عن العلاقات الزوجية: أحب الاهتمام وأكره التدخل في تفاصيل حياتي

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «النهار بالليل» المذاع عبر قناة «النهار لايف»، أنها تحب الاهتمام والسؤال عنها، لكنها ترفض تحول الاهتمام إلى تحقيق أو تدخل في جميع تفاصيل حياتها.

بحب الاهتمام والسؤال عليّا.. لكن مش من حقه يعرف كل تفاصيل حياتي

وقالت مفيدة شيحة: «أنا بحب الاهتمام والسؤال عليّا، لكن مش بحب إن الاهتمام يتحول لتحقيق»، مشيرة إلى أن الاهتمام بالنسبة لها أمر مهم، لكن الحفاظ على الخصوصية يظل ضرورة في العلاقات الإنسانية.

وأضافت مفيدة شيحة ، أن حب السؤال والاطمئنان لا يعني بالضرورة امتلاك الحق في معرفة كل التفاصيل الشخصية، في رسالة تعكس أهمية تحقيق التوازن بين الاهتمام بالطرف الآخر واحترام مساحته الخاصة.