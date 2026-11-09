ارتفاع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

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ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم / الاثنين /، بمقدار 89.80 نقطة ليصل إلى 10106.72 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 252 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 179 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 80 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار 55.25 نقطة، ليصل إلى 21686.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.