الزمالك يوظف حسام الزناتي في منصب جديد غير المدير الرياضي بسبب جون إدوارد

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف حسام الزناتي ومنصبه الجديد في نادي الزمالك، بعد تعثر فسخ التعاقد مع جون إدوارد المدير الرياضي حتى الآن.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«الزمالك يستقر على وضع حسام الزناتي في منصب جديد بسبب تعثر فسخ التعاقد مع جون إدوارد المدير الرياضي حتى الآن».

وتسعى إدارة الزمالك إلى إيجاد صيغة إدارية تضمن استمرار العمل داخل قطاع كرة القدم دون حدوث تضارب في الاختصاصات، مع الاستفادة من خبرات حسام الزناتي، لحين الوصول إلى اتفاق نهائي مع جون إدوارد وإنهاء الأزمة بشكل رسمي