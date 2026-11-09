المتحف القومي للحضارة المصرية يستضيف المنتدى الأثري السويسري المصري 2026

استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فعاليات المنتدى الأثري السويسري المصري 2026، بالتعاون مع سفارة سويسرا بالقاهرة ووزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وبمشاركة نخبة من كبار علماء وخبراء الآثار والترميم وصون التراث من مصر وسويسرا، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية.

المنتدى الأثري السويسري المصري 2026

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وسويسرا، وحرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث الأثري، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دراسة التراث الحضاري وصونه، بما يسهم في حماية الإرث الإنساني والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

واستُهلت فعاليات المنتدى بكلمات افتتاحية لكل من الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسفير أندرياس باوم، سفير سويسرا بالقاهرة،.

وفي كلمته، رحب الدكتور الطيب عباس بالمشاركين في المنتدى، مؤكدًا أن استضافة المتحف لهذه الفعالية تعكس دوره كمؤسسة حضارية وثقافية وعلمية، لا يقتصر على عرض التراث المصري وصونه، وإنما يمتد إلى دعم البحث العلمي، وتعزيز الحوار الثقافي، وتوطيد التعاون مع المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن الشراكة المصرية السويسرية في مجال الآثار تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العلمي المثمر، بما تتيحه من آفاق جديدة للاكتشاف والدراسة، وتطوير أساليب التوثيق والترميم وصون التراث، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم المناقشات التي يشهدها المنتدى في بلورة مزيد من المبادرات والمشروعات المشتركة.

وأكد الدكتور هشام الليثي أن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الأثري في مصر، من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أحدث المناهج والتقنيات العلمية في أعمال الحفائر والتوثيق والترميم والدراسة الأثرية.

وأشار إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات السويسرية، وما تتيحه من فرص لتعزيز البحث العلمي، وتأهيل الكوادر الأثرية الشابة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة في حماية المواقع الأثرية وصون التراث المصري.

ومن جانبه، أعرب السفير أندرياس باوم عن اعتزازه بعمق العلاقات المصرية السويسرية، مشيرًا إلى أن التعاون في مجالي الآثار والثقافة يمثل أحد المجالات المهمة التي تعكس متانة الشراكة بين البلدين.

وأكد أن التراث الحضاري يمثل جسرًا للتواصل بين الشعوب، وأن التعاون في مجال الآثار لا يقتصر على الاكتشافات والدراسات البحثية، وإنما يشمل كذلك تبادل المعرفة والخبرات، وبناء قدرات الأجيال الجديدة من الباحثين والمتخصصين، مؤكدًا حرص سويسرا على مواصلة دعم التعاون مع المؤسسات المصرية المعنية بالتراث والآثار.

وتضمن المنتدى جلستين رئيسيتين؛ تناولت الجلسة الأولى، التي جاءت تحت عنوان «البحث الأثري السويسري المصري والتعاون المشترك»، أحدث نتائج البعثات الأثرية السويسرية في مصر، وآفاق التعاون البحثي متعدد التخصصات، بمشاركة نخبة من أساتذة وخبراء علم المصريات من جامعتي بازل وجنيف، والمعهد السويسري للأبحاث المعمارية والأثرية في مصر القديمة.

كما شهدت الجلسة حوارًا حول آفاق التعاون مع جيل جديد من علماء الآثار المصريين، تناول أهمية تمكين الشباب وتبادل الخبرات، وإتاحة الفرص أمام الكفاءات المصرية للمشاركة في المشروعات البحثية والأثرية المشتركة.

وعُقدت الجلسة الثانية تحت عنوان «الحفاظ على الماضي من أجل المستقبل: العلوم والترميم والابتكار في مجال التراث الثقافي»، وناقشت الأساليب والمناهج المبتكرة في مجال صون التراث، ودور المتاحف كمراكز للبحث العلمي والترميم والتواصل المجتمعي.

وأدار الجلسة الأستاذ الدكتور لوران بافيه، المدير السابق للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO) وشارك فيها كل من الأستاذ الدكتور فرانك روهلي، رئيس مشروع المومياء السويسري بجامعة زيورخ، والأستاذ الدكتور أوريل تيرير، من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا، والدكتور علي عبد الحليم، مدير المتحف المصري بالتحرير، والدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور خالد حسن، نائب الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير. كما تخللت الجلسة كلمة للسيدة كارين باخمان، مديرة المكتب الفيدرالي السويسري للثقافة.

وعقب ذلك، عُقدت حلقة نقاشية رفيعة المستوى تناولت «حماية التراث الثقافي والتعاون الدولي ومكافحة الاتجار غير المشروع واسترداد الآثار»، حيث ركزت المناقشات على تعزيز الأطر الدولية لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية، ودعم جهود دول المصدر في حماية تراثها الحضاري، وتيسير إجراءات استعادة القطع الأثرية المهربة.

وأدار الحلقة النقاشية صانع المحتوى السردي بشير شوشة، بمشاركة السيد بول كوستير، مدير وممثل المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، والدكتور شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار.

واختُتمت فعاليات المنتدى بكلمة للسفير أندرياس باوم، أشاد خلالها بمخرجات المنتدى والتوصيات التي خلص إليها، مؤكدًا أهمية البناء عليها لتطوير مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وعقب ذلك، توجه المشاركون لخوض تجربة الواقع الافتراضي (VR) الخاصة بالملك توت عنخ آمون، إلى جانب زيارة قاعات العرض بالمتحف والتعرف على ما يقدمه من تجربة متحفية متكاملة.

ويعكس انعقاد المنتدى بالمتحف القومي للحضارة المصرية مكانته كمنصة دولية للحوار الحضاري والتبادل العلمي، ودوره في دعم الشراكات الدولية في مجالات البحث الأثري وصون التراث، بما يعزز حضور مصر على خريطة العمل الثقافي والأثري الدولي.