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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يستجيب لطفلين من ذوي الهمم ويوفر لهما كرسيين متحركين كهربائيين

محافظ أسيوط يستجيب سريعًا لطفلين من ذوي الهمم ويوفر لهما كرسيين متحركين كهربائيين لتيسير حركتهما
محافظ أسيوط يستجيب سريعًا لطفلين من ذوي الهمم ويوفر لهما كرسيين متحركين كهربائيين لتيسير حركتهما
إيهاب عمر

في استجابة إنسانية سريعة لمطالب طفلين من ذوي الهمم، سلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، كرسيين متحركين كهربائيين للطفلين، لمساعدتهما على الحركة والتنقل بسهولة ويسر، وذلك عقب لقائهما خلال اللقاء الجماهيري الدوري للمواطنين بديوان عام المحافظة، واستماعه إلى مطلبهما بتوفير وسيلة حركة مناسبة تعينهما على ممارسة حياتهما اليومية بصورة أفضل.

وعرضا الطفلان مطلبهما على محافظ أسيوط خلال اللقاء الجماهيري، معربين عن حاجتهما إلى كرسيين متحركين كهربائيين لمساعدتهما على التنقل، وهو ما لاقى استجابة فورية من المحافظ، الذي وجّه بسرعة توفير الكرسيين، والعمل على تلبية مطلبهما دون تأخير.

وفي إطار تنفيذ توجيهات المحافظ، جرى توفير الكرسيين وتسليمهما للطفلين، بما يسهم في تخفيف معاناتهما وتيسير حركتهما، ويمنحهما قدرًا أكبر من الاستقلالية والقدرة على التنقل وقضاء احتياجاتهما اليومية.

وأكد محافظ أسيوط، أن الاهتمام بالأطفال من ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم، يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي والإنساني بالمحافظة، مشيرًا إلى أن اللقاءات الجماهيرية لا تقتصر على الاستماع إلى مطالب المواطنين، وإنما تمثل فرصة حقيقية للتدخل السريع وتقديم حلول عملية، خاصة للحالات الإنسانية التي تتطلب سرعة الاستجابة.

وأضاف اللواء محمد علوان، أن المحافظة حريصة على تقديم أوجه الدعم والمساندة للفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تذليل أي عقبات تواجههم، بما يضمن تحسين جودة حياتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في الاستجابة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات المستحقة.

ذوي الهمم استجابة إنسانية أسيوط اللقاء الجماهيري محافظ أسيوط

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