محافظ أسيوط: حملات الموجة الـ30 تواصل إزالة التعديات.. وتنفيذ 27 حالة إزالة بمختلف مراكز المحافظة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء دون ترخيص، من خلال حملات الإزالة المكثفة بمختلف المراكز والقرى، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ30، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون.

وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة أسفرت عن تنفيذ 27 حالة إزالة متنوعة، شملت التعديات على أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ 16 حالة إزالة لتعديات على أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 256 متر مربع، إلى جانب إزالة حالة واحدة في المهد لتعدي على أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي بمساحة 100 متر مربع.

وأضاف اللواء محمد علوان أنه تم تنفيذ 5 حالات إزالة لمخالفات بناء رصدتها منظومة المتغيرات المكانية، بإجمالي مساحة 560 متر مربع، فضلًا عن إزالة حالة واحدة في المهد لبناء مخالف دون ترخيص بمساحة 17 سهم، بالإضافة إلى تنفيذ 4 حالات إزالة لتعديات على أراضي زراعية خاصة، بمساحة إجمالية بلغت 11 سهم.

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الميدانية، ورصد أي محاولات جديدة للتعدي أو البناء المخالف والتعامل معها على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ قرارات الإزالة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات في مهدها، حفاظًا على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، وصونًا لحقوق الدولة والمواطنين وترسيخًا لسيادة القانون.