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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس وزراء الصحة العرب يبحث تعزيز التعاون الصحي ومتابعة تنفيذ القرارات العربية

اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب
اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب
الديب أبوعلي

أكدت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب أهمية تعزيز التعاون الصحي العربي المشترك، ومواصلة التنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية المتزايدة التي تشهدها المنطقة العربية، مشددة على الدور المحوري للمجلس في دعم العمل الصحي العربي وتطوير آليات التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها السفيرة إيناس فرجاني، الوزير المفوض والقائم بأعمال قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، خلال أعمال الدورة العادية الخامسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب.

وتقدمت السفيرة إيناس فرجاني بالتهنئة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، بمناسبة توليه رئاسة الدورة الخامسة والستين للمجلس، كما أعربت عن خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد البوش، وزير الصحة الليبي، على جهوده وإسهاماته خلال رئاسته للدورة الرابعة والستين.

 

اجتماع وزراء الصحة العرب 

وأشارت إلى أن المتابعة والتقييم يمثلان أحد الركائز الأساسية في أداء مجلس وزراء الصحة العرب، موضحة أن الأمانة الفنية تضطلع بدور محوري في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومكتبه التنفيذي، وتنسيق أعمال اللجان والفرق الفنية، بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأضافت أن جدول أعمال الدورة الخامسة والستين يتضمن عددا من الموضوعات والمشروعات والقرارات المعروضة على الوزراء، في ضوء المذكرات الشارحة والتوصيات المرفوعة من كبار المسؤولين أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية، التي عقدت اجتماعها في 19 أكتوبر 2026.

وفي سياق متصل، أكدت أهمية الصندوق العربي للتنمية الصحية باعتباره أحد المصادر الأساسية لتمويل أنشطة المجلس وبرامجه ومشروعاته، داعية الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها وسداد مساهماتها ومتأخراتها في موازنة الصندوق، بما يمكنه من مواصلة أداء دوره وتكثيف أنشطته وبرامجه التي يقرها المجلس.

واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير إلى الدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها وسددت مساهماتها في موازنة الصندوق العربي للتنمية الصحية.

وزراء الصحة العرب الصندوق العربي للتنمية الصحية اجتماع وزراء الصحة العرب الجامعة العربية جامعة الدول العربية السفيرة إيناس فرجاني قطاع الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد عبد الغفار محمد البوش وزير الصحة الليبي

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