بكلمات مؤثرة .. جامعة أسيوط تنعى رئيسها السابق أحمد المنشاوي: مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز

نعت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس الجامعة، الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة السابق، الذي وافته المنية مساء اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة علمية ومهنية حافلة بالعطاء والإنجاز.

وأعربت الجامعة، في بيان لها، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الفقيد، مؤكدة أنه كان قامة علمية وطبية بارزة، وأحد أبنائها المخلصين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة العلم والطب والجامعة، وتركوا بصمات واضحة في مسيرة العمل الأكاديمي والطبي والإداري.

وأكد البيان أن الراحل كان نموذجًا للعالم والطبيب والقيادي الذي جمع بين الكفاءة العلمية ونبل الأخلاق والإخلاص في أداء رسالته، كما اتسم بالعطاء الإنساني والرقي في التعامل وصدق العطاء.

وأضافت الجامعة أن فترة رئاسة الدكتور أحمد المنشاوي شهدت مسيرة من العمل والإنجاز، أسهمت في دعم مكانة الجامعة وتطوير أدائها وتعزيز دورها الأكاديمي والمجتمعي.

وتقدمت جامعة أسيوط بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة وزملائه وتلاميذه ومحبيه وأسرة الجامعة، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما عاناه من مرض وألم في ميزان حسناته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.