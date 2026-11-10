أسيوط.. ضبط مصنع مقرمشات غير مرخص في دشلوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الصناعية والتجارية ومنافذ تداول الأغذية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المطروحة بالأسواق ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، والتصدي للأنشطة غير المرخصة وممارسات الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم، لا سيما الأطفال.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، نفذت حملة تفتيشية مكبرة ومفاجئة على أحد مصانع المقرمشات غير المرخصة بالمنطقة الصناعية بقرية دشلوط، بمشاركة إدارة المتابعة الميدانية، ولجان من مديرية التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك في إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لإحكام الرقابة على المنشآت المتداولة للمنتجات الغذائية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملة شارك فيها محمود صابر، مدير المتابعة الميدانية، وممثلو مديرية التموين محمود أنور ومحمد حسن ومحمود حسن، إلى جانب لجنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة عبد الرحمن طه، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المقرمشات المخزنة داخل المصنع، وتبين من المعاينة أنها منتهية الصلاحية، وكانت معدة للتغليف تمهيدًا لطرحها بالأسواق وتوزيعها على المحال التجارية، بما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.

وأشار المحافظ إلى التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال الواقعة، والتي شملت إصدار قرار بالغلق الإداري للمصنع المخالف، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بمختلف المراكز والقرى، بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء أو تمثل تهديدًا لصحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.