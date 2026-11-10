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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تطلق في "كوب 31" فريق عمل للتمويل المبتكر لحماية الطبيعة

إندونيسيا تطلق في "كوب 31" فريق عمل للتمويل المبتكر لحماية الطبيعة
إندونيسيا تطلق في "كوب 31" فريق عمل للتمويل المبتكر لحماية الطبيعة
أ ش أ

 أعلنت إندونيسيا، خلال أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31" المنعقدة حاليًا في مدينة أنطاليا التركية، إطلاق فريق عمل معني بتطوير آليات تمويل مبتكرة لإدارة المتنزهات الوطنية وتعزيز جهود حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي.

وقال المبعوث الرئاسي الإندونيسي الخاص لشئون تغير المناخ والطاقة هاشم جوجوهاديكوسومو، في كلمة خلال المؤتمر، إن بلاده تدرك ضرورة الانتقال من نموذج التمويل التقليدي للحفاظ على البيئة، الذي تقوده الحكومات بصورة رئيسية، إلى نهج أكثر ابتكارًا يشارك فيه نطاق أوسع من الأطراف المعنية.

وأكد ضرورة تجاوز الاعتماد على المشروعات قصيرة الأجل، والانتقال إلى نظام تمويل مستدام يربط بين الحكومات وقطاع الأعمال والمؤسسات الخيرية والمجتمع الدولي.

وأوضح أن إندونيسيا تحتاج بصورة خاصة إلى هذا النموذج في ظل ما تتمتع به من ثراء هائل في التنوع البيولوجي، ووجود 57 متنزهًا وطنيًا تسهم في حماية العديد من الأنواع المهمة على مستوى العالم .. ووصف الثروة الطبيعية الإندونيسية بأنها إرث مشترك للبشرية يتعين الحفاظ عليه وصونه للأجيال المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة أصدرت، في عام 2026، لائحة رئاسية تضفي الطابع الرسمي على إنشاء فريق العمل، موضحًا أن هذه المبادرة المستقبلية تؤكد أن حماية الطبيعة لا تتطلب حسن النوايا فقط، وإنما تحتاج أيضًا إلى تمويل مستدام ومؤسسات قوية وعمل جماعي.

وشدد المبعوث الرئاسي الإندونيسي على التزام بلاده بتعزيز اقتصاد قائم على الطبيعة يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة واستعادتها.

وأضاف أن المبادرة تؤكد أهمية ضمان استفادة المجتمعات المحلية من جهود الحفاظ على الطبيعة، بما يخلق تكاملًا إيجابيًا بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية تغير المناخ كوب 31 مدينة أنطاليا التركية تطوير آليات تمويل مبتكرة لإدارة المتنزهات الوطنية

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