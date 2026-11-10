محلل سعودي: الأهلي والهلال نموذجان للاستدامة.. وريال مدريد على المستوى العالمي

أكد المحلل السعودي بندر الخليل أن نادي الهلال السعودي يشبه النادي الأهلي المصري من حيث الاستمرارية والمنافسة على البطولات، مشيرًا إلى أن الفريقين يمتلكان مشروعًا مستدامًا يجعلهما حاضرين دائمًا في دائرة المنافسة.

الاهلي

وقال بندر الخليل، في تصريحات تلفزيونية، إن نموذج الهلال يشبه الأهلي المصري على المستوى المحلي، وريال مدريد على المستوى الخارجي، موضحًا: «الهلال مشروع مستدام زي الأهلي المصري، دايمًا بتلاقيه في المنافسة، وفي أسوأ حالاته بيحقق المركز الرابع».

ومن جانبه، تساءل الإعلامي وليد الفراج عما إذا كانت المبررات التي يرددها بعض جماهير الزمالك في مصر تشبه ما يقوله جمهور النصر السعودي.

ورد بندر الخليل قائلًا: «وقت هزيمة الهلال بتلاقي معظم الأندية بتحتفل، لأن سقوط الهلال مش دائم، دي مجرد لحظات قليلة بتحصل خلال السنة».

وأضاف: «نموذج الهلال شبه الأهلي المصري، لو مرّ بموسم سيئ، هتلاقي الأندية المصرية سعيدة، لأن سقوط الأهلي نادر».

وتعكس تصريحات المحلل السعودي وجهة نظره بشأن التشابه بين الهلال والأهلي، باعتبارهما من الأندية التي اعتادت المنافسة على البطولات، وأن تعثرهما يمثل حدثًا استثنائيًا مقارنة بمسيرتهما المعتادة.