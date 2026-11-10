تصريح مثير من أحمد بلال عن بطولات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

استعاد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، ذكرى تتويج القلعة الحمراء بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخ النادي، مشيرًا إلى الفارق بين إنجازات الأهلي والزمالك في البطولة القارية.

الاهلي

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: «زي النهاردة في عام 2013 بنحتفل بذكرى تتويج الأهلي بالبطولة الثامنة لدوري أبطال أفريقيا، والبطولة الخامسة لنادي الزمالك كانت في 2002، ولحد الآن مش قادر يحقق السادسة».

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره بيراميدز يوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.