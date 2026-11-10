في أجواء روحانية.. عمرو السولية يؤدي مناسك العمرة برفقة زوجته

حرص عمرو السولية، لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، علي مشاركة متابعيه صورًا جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر خلالها برفقة زوجته أثناء تأدية مناسك العمرة.

ونشر السولية الصور أثناء تواجده بالأراضي المقدسة، حيث حرص على توثيق رحلته لأداء مناسك العمرة برفقة زوجته، وسط تفاعل متابعيه مع الصور.

وعلق لاعب سيراميكا كليوباترا على الصور قائلًا: «الحمد لله على تمام العمرة، اللهم تقبّل منا ولا تترك لنا دعاءً إلا وقد أجبته، ولا ذنبًا إلا غفرته، واجعلها عمرةً مقبولة وسعيًا مشكورًا».

وكان عمرو السولية قد انتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025، بعد مسيرة استمرت نحو 9 سنوات داخل صفوف النادي الأهلي، حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات.