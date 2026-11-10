جيرارد يثير الجدل بتصريحاته عن مستقبل لامين يامال مع برشلونة

وجه ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، نصيحة إلى الإسباني الشاب لامين يامال، نجم برشلونة، بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، مؤكدًا أنه لا يرى أي سبب يدفعه إلى مغادرة النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال جيرارد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن برشلونة يمتلك كل المقومات التي يحتاج إليها أي لاعب من أجل تحقيق النجاحات وحصد البطولات، في ظل منافسته المستمرة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا كل موسم.

وأضاف أسطورة ليفربول أن يامال يلعب أمام جماهير غفيرة تصل إلى 100 ألف مشجع أسبوعيًا، كما أنه يحظى بمكانة مميزة تجعله لاعبًا أساسيًا في منتخب بلاده، وهو ما يجعل فكرة الرحيل عن برشلونة غير منطقية من وجهة نظره.

وقال جيرارد: «برشلونة ينافس على لقب الليجا ودوري أبطال أوروبا في كل موسم، وستلعب أمام 100 ألف مشجع كل أسبوع، وستكون لاعبًا أساسيًا في منتخب بلادك.. لماذا قد تفكر في الرحيل من الأساس؟».

ولم تتوقف إشادة جيرارد بموهبة لامين يامال عند مستقبله مع برشلونة، إذ قارن تطوره بما قدمه الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في العمر نفسه، معتبرًا أن النجم الإسباني الشاب يتقدم عليهما من حيث المستوى في هذه المرحلة العمرية.

وأكد جيرارد أن يامال يمتلك إمكانات استثنائية تؤهله للوصول إلى مستوى ميسي ورونالدو، لكنه شدد على أن التحدي الأكبر أمامه يتمثل في الحفاظ على حماسه وتقديم المستوى نفسه باستمرار على مدار سنوات طويلة.

وتأتي تصريحات جيرارد في ظل التألق اللافت الذي يقدمه لامين يامال مع برشلونة، بعدما أصبح أحد أبرز المواهب في كرة القدم الأوروبية، وركيزة أساسية في مشروع الفريق الكتالوني.