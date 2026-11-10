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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طلعت يوسف: علاقة حسام حسن باتحاد الكرة السبب الأكبر وراء رحيله

حسام حسن
حسام حسن
نورهان عادل

كشف طلعت يوسف، نجم الكرة المصرية والاتحاد السكندري، عن وجهة نظره بشأن أبرز الأسباب التي ربما أدت إلى رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، محددًا نسب تأثير كل عامل في القرار، ومؤكدًا أن علاقة المدير الفني بالاتحاد المصري لكرة القدم كانت السبب الأكثر تأثيرًا.

وقال طلعت يوسف، خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج «الكلام المظبوط»، إن علاقة حسام حسن بالأندية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، لم تتجاوز نسبتها 10% من أسباب رحيله، معتبرًا أن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيرًا في الأزمة.

وأضاف أن علاقته بالمسؤولين في اتحاد الكرة تمثل 35% من أسباب الرحيل، بسبب تراكم العديد من الخلافات والمواقف السابقة، مشيرًا إلى أن الاتحاد كان بإمكانه احتواء الأزمات منذ بدايتها ومنع وصول الأمور إلى هذا الحد.

وأوضح طلعت يوسف أن تصريحات حسام حسن وحياته الاجتماعية وما صاحبها من تأثير على الرأي العام تمثل نحو 25% من أسباب الرحيل، لترتفع النسبة الإجمالية إلى 70%، فيما تصل نسبة علاقته باللاعبين إلى 30%، ليكتمل بذلك تقييمه لأسباب القرار.

وتطرق نجم الاتحاد السكندري السابق إلى تجديد اتحاد الكرة تعاقده مع حسام حسن قبل نحو شهر وخمسة أيام، رغم وجود خلافات بين الطرفين، مؤكدًا أن المسؤولين لم يكن أمامهم خيار سهل لعدم التجديد، في ظل موقف الجماهير والرأي العام والسوشيال ميديا عقب عودة المنتخب من كأس العالم.

وشدد على رفضه استخدام مصطلح «الإقالة» في وصف رحيل المدير الفني، موضحًا أن الأمر يتعلق بفسخ التعاقد وفقًا لبنود العقد، وليس قرارًا برفد المدرب أو إقالته بالمعنى المتعارف عليه.

وعن أزمة تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي، قائد الأهلي، ورد فعل النادي، رأى طلعت يوسف أن تأثير الأهلي في قرار رحيل المدير الفني لا يتجاوز نسبة الـ10%، مؤكدًا أن الأهلي لا يدير كرة القدم المصرية، وأن أي تأثير محتمل له لا يعني امتلاكه القرار، بل يعكس مدى استجابة المسؤولين له.

وانتقد طلعت يوسف طريقة تعامل اتحاد الكرة مع أزمة تصريحات حسام حسن بشأن الشناوي، موضحًا أنه كان من الأفضل عقد جلسة مع المدير الفني قبل إصدار بيان الدفاع عن حارس الأهلي، وإبلاغه بالملاحظات ومحاولة احتواء الموقف، بدلًا من مفاجأته ببيان لم يكن على علم به.

وفي المقابل، أشار إلى أن حسام حسن ارتكب تجاوزًا غير مبرر عندما رفض مصافحة خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، خلال رحلة المنتخب إلى جنوب السودان، معتبرًا أن المدير الفني تجاوز حدود التعامل مع المسؤولين، خاصة أن الدرندلي كان يمثل الاتحاد في البعثة.

واختتم طلعت يوسف حديثه بالتأكيد على أن العلاقة بين حسام حسن واتحاد الكرة كانت العامل الأبرز في رحيله، موضحًا أن الاتحاد باعتباره صاحب القرار كان بإمكانه احتواء الأزمات المتتالية منذ بدايتها، والحيلولة دون وصول الخلافات إلى هذه المرحلة.

طلعت يوسف حسام حسن هاني حتحوت

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