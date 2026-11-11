جامعة أسيوط تعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة رئيسها السابق الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي

أصدر الأستاذ الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بإعلان حالة الحداد بالجامعة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر وحتى الجمعة 13 نوفمبر 2026، حدادًا على وفاة الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة السابق وأستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب، الذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء، بعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والطبي والأكاديمي والقيادي.

ويأتي القرار تعبيرًا عن بالغ الحزن والأسى الذي يسود أسرة جامعة أسيوط، وتقديرًا لمسيرة الفقيد وما قدمه من إسهامات علمية وطبية وإدارية، وما بذله من جهود مخلصة خلال فترة توليه رئاسة الجامعة، التي شهدت مواصلة العمل على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية والطبية، وتعزيز مكانة الجامعة ودورها في خدمة المجتمع.

وفي إطار الإجراءات المصاحبة لإعلان الحداد، تقرر تعليق الأنشطة الاحتفالية والترفيهية التي تنظمها الجامعة طوال الأيام الثلاثة، مع استمرار انتظام العملية التعليمية والأنشطة الأكاديمية، ومواصلة تقديم الخدمات الجامعية والطبية والخدمية الضرورية، بما يضمن عدم تأثر مصالح الطلاب والمترددين على مختلف قطاعات الجامعة.

وقد ارتبطت مسيرة الراحل بجامعة أسيوط على مدار سنوات طويلة، بدأت بدراسته بكلية الطب، ثم عمله الأكاديمي والمهني أستاذًا لجراحة القلب والصدر، وتدرجه في المناصب القيادية بالجامعة، وصولًا إلى توليه رئاستها في مارس 2023 وحتى يوليو 2026، تاركًا بصمة بارزة في مسيرتها المؤسسية والعلمية.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس جامعة أسيوط، أن قرار إعلان الحداد يجسد تقدير الجامعة ووفاءها لأحد أبنائها المخلصين، الذين أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة العلم والجامعة والمرضى، وقدموا إسهامات بارزة في مسيرتها التعليمية والبحثية والطبية، مشيرًا إلى أن الفقيد ترك أثرًا طيبًا في نفوس زملائه وتلاميذه وكل من تعامل معه.

ودعا رئيس الجامعة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه وأسرة الجامعة الصبر والسلوان.