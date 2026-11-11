قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر
محمد العدل: إنجازات حسام حسن ستضع علي ماهر تحت ضغط كبير
الزمالك يكشف تفاصيل جديدة بشأن شركة الكرة.. لا بيع للأصول ولا اتفاق مع مستثمرين حتى الآن
وزير الخزانة الأمريكي يهرب للإقامة في قاعدة عسكرية خوفًا على حياته
رئيس النواب يشارك في أعمال الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان
اليوم.. محاكمة المتهم بقتل أسرة النرجس بالتجمع.. وهذه عقوبته طبقا للقانون
غرامة تنتظر «شيكو بانزا» في الزمالك .. تحذير أخير قبل العودة إلى القاهرة
خبير مناخ يحذر: العالم يدفع فاتورة التغير المناخي.. والكوارث لم تعد مجرد تحذيرات
خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية
تراجع الدولار والريال السعودي وارتفاع اليورو.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء
هتافات ضد توتنهام تشعل أزمة مع صحفي.. شكوى رسمية ومطالب بمنعه من تغطية مباريات الفريق
ترامب يخطط لتحصين رجاله قبل مغادرته منصبه في 2029
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسيوط تعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة رئيسها السابق الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط السابق
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط السابق
إيهاب عمر

أصدر الأستاذ الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بإعلان حالة الحداد بالجامعة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر وحتى الجمعة 13 نوفمبر 2026، حدادًا على وفاة الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة السابق وأستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب، الذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء، بعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والطبي والأكاديمي والقيادي.

ويأتي القرار تعبيرًا عن بالغ الحزن والأسى الذي يسود أسرة جامعة أسيوط، وتقديرًا لمسيرة الفقيد وما قدمه من إسهامات علمية وطبية وإدارية، وما بذله من جهود مخلصة خلال فترة توليه رئاسة الجامعة، التي شهدت مواصلة العمل على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية والطبية، وتعزيز مكانة الجامعة ودورها في خدمة المجتمع.

وفي إطار الإجراءات المصاحبة لإعلان الحداد، تقرر تعليق الأنشطة الاحتفالية والترفيهية التي تنظمها الجامعة طوال الأيام الثلاثة، مع استمرار انتظام العملية التعليمية والأنشطة الأكاديمية، ومواصلة تقديم الخدمات الجامعية والطبية والخدمية الضرورية، بما يضمن عدم تأثر مصالح الطلاب والمترددين على مختلف قطاعات الجامعة.

وقد ارتبطت مسيرة الراحل بجامعة أسيوط على مدار سنوات طويلة، بدأت بدراسته بكلية الطب، ثم عمله الأكاديمي والمهني أستاذًا لجراحة القلب والصدر، وتدرجه في المناصب القيادية بالجامعة، وصولًا إلى توليه رئاستها في مارس 2023 وحتى يوليو 2026، تاركًا بصمة بارزة في مسيرتها المؤسسية والعلمية.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس جامعة أسيوط، أن قرار إعلان الحداد يجسد تقدير الجامعة ووفاءها لأحد أبنائها المخلصين، الذين أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة العلم والجامعة والمرضى، وقدموا إسهامات بارزة في مسيرتها التعليمية والبحثية والطبية، مشيرًا إلى أن الفقيد ترك أثرًا طيبًا في نفوس زملائه وتلاميذه وكل من تعامل معه.

ودعا رئيس الجامعة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه وأسرة الجامعة الصبر والسلوان.

أسيوط جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط إعلان حالة الحداد الدكتور أحمد المنشاوي أستاذ جراحة القلب الأنشطة الاحتفالية والترفيهية الخدمات الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

حوت ضخم

كائن بحري عملاق يثير الرعب والدهشة.. هل ظهر الحوت الأزرق في مياه مصر؟

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

محمد فاروق

عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

مشاكل البشرة

استعيدي جمالك .. 6 وصفات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة

السكر

هل جوزة الطيب تخفض نسبة السكر في الدم أكثر من القرفة.. اعرف الحقيقة

شيخوخة الجلد

علاجها نهائيا.. معنى جديد لشيخوخة الجلد وطرق التخلص منها

بالصور

طريقة عمل الكفتة المصرية في البيت مثل المحلات.. أسرار الطعم والتسوية

طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة

طريقة عمل الفول بالأومليت في المنزل .. وصفة اقتصادية ومُشبعة

طريقة عمل الفول بالأومليت
طريقة عمل الفول بالأومليت
طريقة عمل الفول بالأومليت

بالصور .. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

6 تعديلات بسيطة تجعل الإفطار أكثر صحة .. تقليل الدهون والسعرات الحرارية

كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد