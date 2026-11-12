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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاقتصاد البريطاني ينمو 0.7% في الربع الثالث بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي

صورة توضيحية
صورة توضيحية
أمنية رشاد الجلوي

سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث من العام، متماشيا مع توقعات الأسواق، بعدما أسهم الإنفاق والاستثمارات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي في دعم النشاط الاقتصادي وتعويض جانب من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، بحسب بيانات رسمية صدرت الخميس.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنمو بلغ 0.5% في الربع الثاني بعد تعديله، في مؤشر على تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي.

وأوضح المكتب أن قطاع الخدمات كان المحرك الرئيسي للنمو، ولا سيما أنشطة البرمجة الحاسوبية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشركات التي سجلت أكبر زيادات في حجم المبيعات يعمل في مجالات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وكان بنك إنجلترا قد رفع الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري والعام المقبل، مستندا إلى قوة استثمارات الشركات المرتبطة بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجاءت هذه التوقعات بالتزامن مع رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظل الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، وفقا لما أعلنه البنك المركزي.

من جانبه، قال وزير المالية البريطاني جون هيلي، تعليقا على بيانات النمو، إن الصراع في الشرق الأوسط ألقى بظلاله على النمو الاقتصادي العالمي، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد البريطاني أظهر قدرا ملحوظا من الصمود في مواجهة هذه التداعيات.

وفي سياق متصل، أدت اضطرابات إمدادات الطاقة من منطقة الخليج على خلفية الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى جانب الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، إلى ارتفاع أسعار الديزل عالميا وتسجيلها مستويات قياسية، ما يزيد الضغوط على تكاليف النقل والإنتاج في العديد من الاقتصادات.

الاقتصاد البريطاني الذكاء الاصطناعي الحرب الأمريكية الإيرانية مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أنشطة البرمجة الحاسوبية

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