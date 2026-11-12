اصطدم بحاجز مزلقان.. التحقيق مع سائق سيارة ربع نقل في الأقصر

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع سائق سيارة ربع نقل، لاتهامه بالقيادة برعونة والاصطدام بحاجز مزلقان السكة الحديد بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الأقصر، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

كواليس الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قائد سيارة ربع نقل، بسبب قيادته برعونة واصطدامه بحاجز مزلقان السكة الحديد بمحافظة الأقصر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بتاريخ 5 من الشهر الجاري.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق.