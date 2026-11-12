مقتل 10 شرطيين و18 مسلحًا في هجوم بشمال غرب باكستان

قُتل 10 من عناصر الشرطة الباكستانية وأُصيب 12 آخرون، الأربعاء، إثر هجوم شنه مسلحون على قافلة للشرطة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، فيما أسفرت الاشتباكات التي أعقبت الهجوم عن مقتل 18 مسلحا، بحسب مسؤولين أمنيين.

وذكرت شرطة الإقليم، في بيان، أن الهجوم استهدف عناصر كانوا عائدين من منجم لاستخراج الذهب بصورة غير قانونية في منطقة غومبات التابعة لمقاطعة كوهات، حيث تعرضت القافلة لإطلاق نار من جانب مسلحين.

وأضاف البيان أن المواجهات أسفرت عن مقتل 10 من أفراد الشرطة و18 مسلحا، إلى جانب إصابة 12 شرطيا بجروح.

وعقب الهجوم، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن سلسلة هجمات نفذتها في مناطق متفرقة من البلاد، من بينها استهداف موكب الشرطة في غومبات.

وفي تفاصيل الهجوم، قال مسؤول محلي إن المسلحين أضرموا النيران في مركبتين تابعتين للشرطة، بينما فُقد أثر مركبتين أخريين وسيارة خاصة، فيما أفاد مسؤول آخر بمقتل 10 مسلحين من الحركة خلال عملية أمنية منفصلة في منطقة أوراكزاي التابعة لمقاطعة كوهات، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة بحوزتهم.

وكان متحدث باسم هيئة طوارئ محلية قد أعلن في وقت سابق وقوع حادث إطلاق نار استهدف عناصر الشرطة في كوهات، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ كانت تعمل على تقديم الإسعافات لنحو 12 شرطيا مصابا.

وتشهد المناطق الحدودية في باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة، إذ تتهم إسلام آباد مسلحين باستخدام الأراضي الأفغانية منطلقا لشن هجماتهم، بينما تنفي حكومة طالبان الأفغانية هذه الاتهامات.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر مستمر بين باكستان وأفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021، حيث تصاعدت حدة الأزمة عقب اشتباكات حدودية دامية في أكتوبر من العام الماضي، انتهت بإغلاق الحدود بين البلدين بشكل شبه كامل.