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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير من الإفراط في مكملات البروتين.. مخاطر تهدد الكلى والكبد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مع الانتشار المتزايد لاستخدام مكملات البروتين بين الشباب ورواد صالات الألعاب الرياضية، سعيًا إلى بناء العضلات وتحسين المظهر الجسدي، تتزايد التحذيرات الطبية من تناولها بصورة عشوائية أو تجاوز الكميات التي يحتاجها الجسم، لما قد يترتب على ذلك من مضاعفات صحية خطيرة تطال الكلى والكبد، فضلًا عن وجود فئات عمرية ومرضية يُحظر عليها استخدامها.

وحذر الدكتور بهاء الدين ناجي استشاري التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول مكملات البروتين والأحماض الأمينية المستخدمة في بناء العضلات، مؤكدًا أن مكملات البروتين، رغم كونها الأقل ضررًا مقارنة ببعض المواد الأخرى مثل هرمون النمو وحقن التستوستيرون، فإنها قد تسبب أضرارًا صحية عند تناولها بكميات غير مناسبة لاحتياجات الجسم.

احتياجات الجسم تختلف 

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن احتياجات البروتين تختلف بحسب طبيعة النشاط الرياضي والهدف منه، مشيرًا إلى أن لاعبي كمال الأجسام الذين يسعون إلى زيادة حجم العضلات يحتاجون إلى كميات أكبر من البروتين مقارنة بمن يمارسون الرياضة بهدف شد العضلات أو تحسين اللياقة البدنية.

وأكد على أن كثيرًا من الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بصورة عادية لا يحتاجون إلى مكملات بروتينية إضافية، ويمكنهم الحصول على احتياجاتهم من المصادر الطبيعية مثل البيض والجبن القريش واللحوم والدواجن والأسماك والألبان.

وأشار إلى أن الإفراط في تناول البروتين قد يؤدي إلى زيادة حمض اليوريك، وما قد يترتب عليه من مشكلات صحية، من بينها حصوات الكلى وتأثر وظائفها، فضلًا عن زيادة العبء على الكبد نتيجة تكسير البروتينات الزائدة، وهو ما قد يسهم في الإصابة بالكبد الدهني ومضاعفات أخرى، مشددًا على ضرورة عدم تناول المكملات الغذائية دون حساب الاحتياجات الفعلية للجسم.

تحذيرات من تناول المكملات الغذائية 

وشدد على منع تناول المكملات الغذائية للأطفال دون 18 عامًا، محذرًا من استخدامها لدى مرضى النقرس ومشكلات الكلى والفشل الكلوي وزراعة الكلى وتليف الكبد وتضخم عضلة القلب، وكذلك بعض مرضى أورام القولون، لافتًا إلى أهمية توزيع البروتين الغذائي على مدار اليوم لتحسين الاستفادة منه، مع ضرورة التوقف عن المكملات فور ظهور تيبس بالعضلات أو تغير لون البول إلى اللون الداكن، باعتبارهما علامتين تستدعيان الانتباه والتقييم الطبي.

العضلات البروتين الغذائي مرضى أورام القولون المكملات الغذائية اللياقة البدنية

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