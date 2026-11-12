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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرارا هاما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية ، قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 89 لسنـة 2026 مجلـس الـوزراء الذي صدر بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة وترتيب أولوياتها والبت فيها تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2026 بمد الفترة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2026 بمد الفترة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2026 باستمرار الفترة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 المشار إليه حتى 12/10/2026 

حيث تقرر بناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ تقــــــرر :

 ( المــادة الأولى ) تستمر الفترة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 المشار إليه حتى 12/1/2027

 ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

الجريدة الرسمية الدستور الوزراء المستأجر

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