إسقاط الجنسية المصرية عن أنس حبيب لتجنسه بجنسية أجنبية بدون إذن

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب - من مواليد السعودية بتاريخ 7/7/1998، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .



وأصدر مجلـس الـوزراء رقـم 93 لسنـة 2026 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر :

( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب - من مواليد السعودية بتاريخ 7/7/1998، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .

( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1448 هـ ( الموافق 2 نوفمبر سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء