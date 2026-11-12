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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس المنصورة يهاجم إدارة إنبي بسبب أزمة عمر شابون: تعلموا الأخلاق والاحترام

محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة
محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة
عبدالله هشام

كشف محمد البسيوني، رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة، عن كواليس أزمة عمر شابون، لاعب إنبي ومنتخب مصر للناشئين مواليد 2010، بعد الفترة التي قضاها داخل قطاع الناشئين بنادي المنصورة، معترضًا على بعض الإجراءات المتعلقة بانتقال اللاعبين صغار السن وحقوق الأندية الشعبية.

وقال البسيوني، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "عمر شابون استمر داخل نادي المنصورة لمدة 12 عامًا، لكنه لم يحصل على الفرصة الكافية التي يستحقها، ولم ينضم إلى المنتخبات مثلما حدث مع لاعبين آخرين، باستثناء فترة تواجده مع إنبي لمدة شهر ونصف تقريبًا وبعدها انضم".

وأضاف: "هناك مشكلة تتعلق بعدم وضوح المعايير في اختيار اللاعبين للمنتخبات، وهو ما يجعل بعض المواهب لا تحصل على فرصتها بالشكل المناسب".

وتابع رئيس المنصورة: "نحن لا نعترض على حق اللاعب أو ولي أمره في البحث عن مكان أفضل، ومن الطبيعي أن يسعى ولي الأمر لتحسين مستقبل ابنه، لكن في المقابل يجب أن تكون هناك لوائح واضحة تحمي حقوق الأندية التي أنفقت على تكوين اللاعبين ورعايتهم داخل قطاعات الناشئين".

وأوضح: "من حق اللاعب أن ينتقل إلى نادٍ آخر وفقًا للوائح، لكن النادي الذي يحصل على خدماته يجب أن يلتزم بالقواعد المنظمة للانتقال، ولا بد أن تكون هناك آلية تضمن حقوق الأندية التي ساهمت في تكوينه".

وأشار إلى أن الأندية الشعبية تواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على مواهبها، قائلًا: "قطاع الناشئين يحتاج إلى دعم وحماية، لأن الأندية تنفق أموالًا على المدربين واللاعبين وتجهيزهم، وفي النهاية قد يرحل اللاعب دون أن يحصل النادي على حقوقه بالشكل المناسب".

وشدد البسيوني على أهمية احترام الأندية المتبادلة في عمليات الانتقال، مضيفًا: "الموضوع لا يتعلق بالمال فقط، لكنه يرتبط أيضًا بالأخلاق والتربية واحترام الآخرين. يجب أن نتعلم احترام بعضنا قبل أن نتعلم الرياضة، فلا يوجد نادٍ يمتلك اللاعبين بشكل مطلق، لكن هناك حقوقًا والتزامات يجب احترامها".

وأوضح:" إنبي ليس ملك الناشئين في مصر، ولا يوجد لاعب في القطاع من ابنائه وكلهم تم ضمهم على طريقة عمر الشابون".

وبالفعل، تواصلت مع اتحاد الكرة والنادي المعني، وإذا لم يتم الالتزام بالشروط واللوائح، فسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسنتقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة للحفاظ على حقوق النادي، ولن نترك الأمر يمر دون حل".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نادي المنصورة تواصل مع اتحاد الكرة والجهات المعنية بشأن الأزمة، وأنه يسعى إلى حلها من خلال الطرق الرسمية واللوائح المنظمة، حفاظًا على حقوق النادي وقطاع الناشئين.

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