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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يرد على أنباء استبعاد رموزه السابقين من اجتماع شركة الكرة | خاص

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك صحة الأنباء المتداولة بشأن منع بعض رموز ونجوم النادي السابقين من دخول مقر القلعة البيضاء أو حضور الجلسة التي عقدت لمناقشة ملف شركة الكرة مع مجلس الإدارة.

وأكد المصدر أن هاني عبادة حضر الجلسة بشكل طبيعي، وطرح جميع استفساراته خلال المناقشات، بينما لم يحضر أحمد دويدار الجلسة من الأساس، مشددًا على عدم منع أي نجم سابق من الحضور، عكس ما تردد في بعض الأنباء المتداولة.

"النقد المهني ليس خصومة" .. ميدو يعلق على قرار حفظ شكوى الزمالك ضده
 

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بحفظ الشكوى المقدمة ضده من نادي الزمالك، وذلك في بيان رسمي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ميدو 

وتوجه ميدو بالشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على قراره بحفظ الشكوى، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المجلس في إرساء قواعد العمل الإعلامي، وترسيخ مبادئ المهنية والموضوعية، وضمان احترام حرية الرأي والتعبير.

وأكد ميدو إيمانه بأن الإعلام الحقيقي لا يقتصر دوره على نقل الأحداث، بل يتحمل مسؤولية البحث عن الحقيقة وكشفها أمام الرأي العام، مشددًا على أن حق الجمهور في المعرفة يمثل أحد أهم أركان العمل الإعلامي.

وأوضح أن النقد المهني لا يعني الخصومة، وأن طرح التساؤلات لا يمثل إساءة، بل يعد جزءًا أساسيًا من مسؤولية الإعلام تجاه المجتمع.


واختتم ميدو بيانه بالتأكيد على تمسكه بقناعاته بأن الكلمة أمانة، وأن الصحافة والإعلام يتحملان مسؤولية كبيرة في الدفاع عن حق الجمهور في معرفة الحقيقة، مشددًا على أهمية الالتزام بالمهنية والموضوعية واحترام حق الجمهور في المعرفة.


 

نادي الزمالك الزمالك هاني عبادة أحمد دويدار الدوري المصري

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