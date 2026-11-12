حريق داخل مبنى بمنشية ناصر.. وتحرك عاجل من الحماية المدنية| صور

شهدت منطقة منشية ناصر بمحافظة القاهرة حالة من الاستنفار، عقب تصاعد أدخنة كثيفة من داخل أحد العقارات، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية التي انتقلت على الفور إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

تفاصيل تصاعد الأدخنة بمنشأة ناصر

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من داخل أحد العقارات بمنطقة منشية ناصر، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية، التي دفعت بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، للتعامل مع مصدر الأدخنة ومحاصرة النيران.

وانتقلت القوات إلى موقع البلاغ، وبدأت في مباشرة أعمال الفحص والتعامل مع الحريق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد النيران إلى العقارات المحيطة، والحفاظ على سلامة المواطنين بالمنطقة.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق والتعامل مع تداعياته، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.