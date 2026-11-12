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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كارثة إنسانية .. الجامعة العربية تحذر من تدهور الوضع الصحي في تعز

الجامعة العربية
الجامعة العربية
منار عبد العظيم

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من خطورة استمرار تدهور الأوضاع الصحية في محافظة تعز اليمنية، مؤكدًا أن عرقلة وصول الإمدادات الحيوية والمساعدات الإنسانية قد تؤدي إلى كارثة إنسانية تهدد حياة الأطفال والمرضى، في ظل الاحتياج المتزايد إلى الرعاية الطبية والمستلزمات الضرورية.

وأعرب الأمين العام عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع الصحية التي تشهدها المحافظة، مشيرًا إلى أن استمرار منع أو عرقلة وصول الإمدادات الأساسية يضع حياة المدنيين أمام مخاطر مباشرة، ويزيد من خطورة الوضع الإنساني.

عرقلة الإمدادات تهدد حياة المدنيين

وشدد الأمين العام على أن حرمان السكان من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية أمر مرفوض، مؤكدًا أن إنقاذ الأرواح لا يحتمل التأجيل أو الخضوع لأي حسابات، وأن توفير الاحتياجات الطبية الأساسية يمثل ضرورة عاجلة.

مطالبات بتدخل المنظمات الإنسانية

ودعا الأمين العام المنظمات الإنسانية والجهات المعنية إلى التحرك السريع لتأمين احتياجات المستشفيات بمحافظة تعز من الوقود والأكسجين والأدوية، مع ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون وصول الإمدادات إلى المؤسسات الطبية.

كما طالب بالرفع الفوري للقيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على وصول المساعدات والإمدادات الحيوية، مؤكدًا ضرورة التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المتورطين في عرقلة العمل الإنساني أو إرهاب المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

تعز الامين العام لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية

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