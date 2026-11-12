"صحيفة قبرصية ": جوتيريش يسعى لاستئناف مفاوضات قبرص "قبل نهاية ولايته"

أفادت مصادر مطلعة بأن اجتماعا ثلاثيا -يضم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش ، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وزعيم القبارصة الأتراك طوفان إرهورمان قد يعقد قبل نهاية الشهر الجاري، حيث من الممكن أن يمهد هذا الاجتماع الطريق لعقد لقاء موسع يهدف إلى تسوية القضية القبرصية.

وقالت صحيفة "سايبريس ميل القبرصية " إن جوتيريش، يواصل جهوده بهدف استئناف مفاوضات جادة لحل القضية القبرصية قبل انتهاء ولايته التي امتدت لعشر سنوات، وتنقضي في نهاية الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه من المفهوم حاليا أن الاجتماع الثلاثي سيعقد بعد عودة جوتيريش من الفلبين، حيث من المقرر أن يحضر قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي ستعقد في الفترة ما بين 16 و18 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يعقد الاجتماع الثلاثي في ​​أوروبا.

وكان جوتيريش قد صرح خلال زيارته للجزيرة في يوليو الماضي بأنه سيتم الدعوة إلى اجتماع موسع -يضم طرفي الجزيرة، والقوى الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا والمملكة المتحدة)، والأمم المتحدة- وذلك "بعد تحقيق تقدم كاف" فيما يتعلق بتدابير بناء الثقة، ومنهجية الاجتماع، وجوهر المحادثات.

وأوضحت مصادر لصحيفة "سايبرس ميل" أنه في حال تقييم ما تم التوصل إليه في الاجتماع الثلاثي على أنه "تقدم كاف"، فمن المحتمل عقد اجتماع موسع خلال النصف الأول من شهر ديسمبر. ولطالما أكد الجانب القبرصي اليوناني أن الاجتماع الموسع القادم ينبغي أن يؤدي إلى استئناف المفاوضات؛ حيث صرح خريستودوليدس في يوليو الماضي بأن هدفه من هذا الاجتماع هو التوصل إلى "إعلان إيجابي بشأن استئناف المحادثات من النقطة التي توقفت عندها في كران-مونتانا" - وهو منتجع تزلج سويسري شهد انهيار المفاوضات في عام 2017.

وبالمثل، أعرب الجانب القبرصي التركي عن تطلعه إلى اجتماع موسع يفضي إلى نتائج ملموسة؛ إذ ذكر إرهورمان في سبتمبر الماضي أنه يأمل في أن يكون الاجتماع القادم مناسبة "يُضمن فيها النجاح".