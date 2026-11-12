محافظ أسيوط يتفقد أعمال إعادة تأهيل البرجولات ومعدات النظافة بالحملة الميكانيكية لحي غرب بعرب المدابغ.. صور

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال صيانة وإعادة تأهيل البرجولات والتند بالحملة الميكانيكية لحي غرب بمنطقة عرب المدابغ، لمتابعة أعمال الإصلاح والدهانات وإعادة التجهيز، تمهيدًا لإعادة توزيعها وتركيبها بالشوارع والميادين والمناطق الحيوية، بما يسهم في توفير أماكن انتظار واستراحات للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر العام، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة المرافق بمختلف أنحاء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة أيمن محروس، رئيس حي غرب أسيوط، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وأحمد رشاد، مدير وحدة مشروع الإنقاذ السريع التابع للمحافظة.

واطلع اللواء محمد علوان على البرجولات والتند الجاري صيانتها وإعادة دهانها وتجهيزها، تمهيدًا لإعادة استخدامها وتركيبها في المواقع التي تحتاج إليها، كما تفقد عددًا من أعمدة الإنارة التي يجري تأهيلها، وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة، إلى جانب بعض الخامات والمخلفات الموجودة بالمنطقة، للوقوف على مدى إمكانية إعادة الاستفادة منها وتوظيفها في أعمال التطوير.

ووجّه المحافظ بتكثيف التنسيق بين حي غرب ومشروع الإنقاذ السريع ورئاسة مركز ومدينة أسيوط، لإجراء حصر شامل للمعدات والخامات والأصول المتاحة، وتحديد القابل منها للصيانة وإعادة الاستخدام، وفقًا للاحتياجات الفعلية ومواقع العمل ذات الأولوية، بما يضمن حسن توجيه الإمكانات المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها بدلًا من إهدارها.

وأكد اللواء محمد علوان أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول والمعدات المملوكة للمحافظة، وإعادة توظيف الخامات الصالحة في تنفيذ أعمال التطوير والتجميل، مشيرًا إلى الاستفادة من بعض الأسوار والمخلفات الحديدية بعد إعادة تأهيلها في أعمال تطوير كورنيش ترعة الملاح بالطريق الواصل بين طريق الأربعين وكوبري السادات، والذي يشهد أعمال رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات وتنفيذ الدهانات وأعمال التجميل، بما يسهم في تحسين المظهر العام للمنطقة وتوفير متنفس حضاري للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للمعدات والسيارات التابعة للأحياء والوحدات المحلية ومشروع الإنقاذ السريع، وإعادة تأهيل المعدات غير المستغلة لضمان عودتها إلى العمل بكفاءة، وإطالة عمرها التشغيلي، مع توظيفها في دعم منظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، بما يعزز كفاءة العمل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.