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مفوض شؤون الهجرة بالاتحاد الأوروبي يزور مصر ويلتقي وزيرا الخارجية والداخلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفوض شؤون الهجرة بالاتحاد الأوروبي يزور مصر ويلتقي وزيرا الخارجية والداخلية

ماجنوس برونر
ماجنوس برونر
إلهام عبد العزيز

يزور اليوم مفوض الشؤون الداخلية والهجرة للاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر مصر لتعزيز التعاون في مجالي الأمن والهجرة.

وتؤكد الزيارة على أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مواجهة التهديدات العابرة للحدود وتعزيز التنسيق العملياتي.

خلال زيارته، يلتقي المفوض برونر مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، لمناقشة التعاون في جميع جوانب إدارة الهجرة، ومكافحة تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والمخدرات، والاتجار بالأسلحة النارية، وإدارة الحدود، والتعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي (يوروبول، سيبول، فرونتكس، ووكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات).

كما سيشهد المفوض توقيع ترتيب عمل جديد بين وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون (سيبول) ووزارة الداخلية المصرية.

وفي وقت لاحق، سيلتقي المفوض برونر ببدر عبد العاطي، وزير الخارجية، لمناقشة التعاون في مجال الهجرة.

وتُعد مصر شريكًا قيمًا للاتحاد الأوروبي في مجالي الهجرة والأمن، بما في ذلك في إطار التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين، وفي سياق مبادرة "الممر الشرقي"، وهي استجابة جماعية قائمة على المسار لمواجهة التحديات على طول الطريق من جنوب آسيا إلى شمال أفريقيا، ولا سيما ليبيا، حيث يحاول العديد من المهاجرين القيام برحلات بحرية خطيرة عبر البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

ويستند التعاون القوي مع مصر إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة لعام 2024، وتم التأكيد عليه في أول قمة لقادة الاتحاد الأوروبي ومصر في أكتوبر 2025.

مفوض الشؤون الداخلية والهجرة للاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر تعزيز التعاون مصر مجال الأمن والهجرة الاتحاد الأوروبي محمود توفيق وزير الداخلية

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