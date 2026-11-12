تجمّد .. وفاة رضيع فلسطيني بسبب البرد في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد الطفل كنان أحمد رقيق (9 أشهر) متجمدًا من البرد في خيمة نازحين بخانيونس جنوب قطاع غزة وذلك وسط ظروف إنسانية قاسية يعيشها النازحون.

وفي سياق آخر ، استشهد 6 فلسطينيين، بينهم طبيب وطفل، وأصيب أكثر من 20 آخرين، فجر الخميس جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد مباني مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ما تسبب بدمار واسع في أقسام طبية حيوية وحالة من الهلع بين المرضى والطواقم الصحية.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى ستة، إلى جانب أكثر من 20 مصاباً، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أحد مباني المجمع الطبي.