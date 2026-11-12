بسبب الشتاء القارس.. صلاح عبد العاطي يحذر من كارثة إنسانية تهدد النازحين في غزة

حذر الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد برودة الطقس، مؤكداً أن النازحين اضطروا إلى حرق الأحذية والمواد البلاستيكية للتدفئة، في ظل انخفاض درجات الحرارة ليلاً إلى ما دون الصفر وغياب وسائل التدفئة الآمنة.

وأوضح عبد العاطي أن الأمطار تسببت في غرق وتدمير نحو 70 ألف خيمة، بينما يعيش أكثر من 1.6 مليون نازح ظروفاً مأساوية، مشيراً إلى أن 92% من المباني السكنية في القطاع تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، وأن غزة تحتاج بشكل عاجل إلى 270 ألف خيمة مقاومة للأمطار والظروف الجوية.

واتهم عبد العاطي الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإغاثة، بما يفاقم معاناة السكان ويهدد حياتهم، مشيراً إلى أن حجم المساعدات الواصلة إلى القطاع لا يتجاوز 40% من الاحتياجات الفعلية.

وفي المقابل، أشاد بالجهود المصرية في دعم النازحين، مثمناً نجاح الهلال الأحمر المصري في إدخال قافلة إغاثية تضمنت 36 ألف خيمة و66 ألف بطانية خلال 48 ساعة، مطالباً بتكثيف الضغط الدولي لضمان تدفق المساعدات وإنقاذ سكان القطاع.