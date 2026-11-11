رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع الرئيس العراقي الأوضاع في غزة والضفة

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال لقائه الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم /الأربعاء/، مستجدات الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، وتفاقم الأزمة الإنسانية جراء منع دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، واستمرار احتلال إسرائيل أكثر من 70% من أراضي القطاع.

واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني - خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر الأطراف الـ 31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، - الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم، واستمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض مقومات الحياة، فضلًا عن مواصلة احتجاز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أهمية مواصلة الجهود الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة. وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

من جانبه، أكد الرئيس العراقي أن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية تكفل حماية المدنيين، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، وضمان حقوقهم المشروعة.