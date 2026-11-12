خبير علوم سياسية: تصريحات ترامب بشأن الانتصار على إيران ردع إعلامي

في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تتصاعد التصريحات السياسية والعسكرية المتبادلة بشأن نتائج المواجهة وتداعياتها، وسط تساؤلات حول حقيقة المكاسب التي حققها كل طرف، ومدى انعكاس الضغوط العسكرية والاقتصادية على مسار الصراع، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتصار في الحرب على إيران وتدمير قدراتها العسكرية بالكامل، يندرج ضمن استراتيجية «الردع الإعلامي»، واستخدام العبارات الرنانة التي يتبعها صانع القرار الأمريكي منذ 28 فبراير الماضي.

الردع الإعلامي وراء تصريحات ترامب بشأن إيران

وأوضح الزغبي، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن التصريحات الأمريكية بشأن تحقيق الانتصار الكامل على إيران وتدمير قدراتها العسكرية لا تتطابق بالضرورة مع الواقع الميداني، مشيرًا إلى وجود فجوة بين الخطاب السياسي الأمريكي والتطورات الفعلية على الأرض.

وأضاف أن الحديث عن السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز يواجه تحديات تتعلق بحركة الملاحة، لافتًا إلى أن التقارير الرسمية كشفت انخفاض عدد السفن العابرة للمضيق إلى 22 سفينة فقط خلال 24 ساعة، مقارنة بنحو 100 إلى 120 سفينة يوميًا قبل 28 فبراير.

الضغوط الاقتصادية على إيران تنعكس على الداخل الأمريكي

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن استراتيجية «الكماشة الاقتصادية» ومحاصرة الموانئ الجنوبية التي فرضتها واشنطن على طهران، انعكست نتائجها على الولايات المتحدة أيضًا، موضحًا أن إيران تمتلك قدرة على التكيف مع العقوبات والحصار الاقتصادي الممتد منذ عام 2006.

ولفت إلى أن الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالمواجهة انعكست على الداخل الأمريكي، من خلال زيادة معدلات التضخم وارتفاع نفقات الأسرة الأمريكية بنحو 1000 دولار شهريًا، وهو ما أثر سلبًا على معدلات البطالة والناتج المحلي.

وأضاف أن هذه التداعيات امتدت إلى المشهد السياسي الأمريكي، وانعكست على نتائج انتخابات التجديد النصفي لصالح الحزب الديمقراطي.

استهداف المصالح الأمريكية.. رسائل ردع من طهران

وفيما يتعلق بالتكتيك العسكري الإيراني، أوضح الزغبي أن التحركات الإيرانية الأخيرة ركزت على استهداف القواعد والمصالح الأمريكية البعيدة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف توجيه رسائل ردع تؤكد قدرة الصواريخ الإيرانية على الوصول إلى المصالح الأمريكية.

وأشار إلى أن هذه التحركات تعكس محاولة إيرانية لإظهار قدرتها على الرد واستمرار امتلاك أدوات الضغط، رغم الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تتعرض لها طهران.

استنزاف الذخائر الأمريكية يدفع نحو المفاوضات

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن تكلفة العودة إلى طاولة المفاوضات أصبحت أقل بكثير من تكلفة استمرار العمليات العسكرية، في ظل ما تسببه المواجهة من استنزاف للمخزون الاستراتيجي الأمريكي من الذخائر والصواريخ الاعتراضية.

وأوضح أن استمرار العمليات العسكرية يفرض أعباء متزايدة، وهو ما يعزز فرص الاتجاه نحو البحث عن مسارات سياسية ودبلوماسية للخروج من الأزمة.

هل تتجه واشنطن إلى خفض التصعيد مع إيران؟

ورجح الزغبي اتجاه الولايات المتحدة نحو خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار بدلًا من الاستمرار في مواجهة عسكرية شاملة، في ظل ارتفاع تكلفة العمليات العسكرية واستنزاف المخزون الاستراتيجي الأمريكي.