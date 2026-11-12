قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بتأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي بالتعاون بين المؤسسات الدينية والتعليمية
الرئيس السيسي يتابع خطط الدولة لتطوير المطارات وتعزيز قدرات النقل الجوي
مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة يستهدف استقبال 110 ملايين راكب سنويًا بعد 2041
انهيار جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يخسر 215 جنيها في أسبوع
4 آلاف وحدة سكنية.. إقبال ملحوظ على الطرح الثالث من «بيتك في مصر»
أول مصري يفوز بجائزة «جون سكوت» .. الدكتور ماجد أبو غربية يكشف بدايات رحلته العلمية
مسؤول إيراني يهدد أمريكا وإسرائيل برد مدمر ويحذر من تكرار المواجهة
خبير علوم سياسية: تصريحات ترامب بشأن الانتصار على إيران ردع إعلامي
فرنسا.. قنبلة تثير الرعب في محطة كاليه-فريتون للقطارات
تجمّد .. وفاة رضيع فلسطيني بسبب البرد في قطاع غزة
إيركايرو تعزز أسطولها الجوي بانضمام الطائرة رقم 43.. وتواصل ترسيخ مكانتها إقليميًا ودوليًا
مفوض شؤون الهجرة بالاتحاد الأوروبي يزور مصر ويلتقي وزيرا الخارجية والداخلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير علوم سياسية: تصريحات ترامب بشأن الانتصار على إيران ردع إعلامي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تتصاعد التصريحات السياسية والعسكرية المتبادلة بشأن نتائج المواجهة وتداعياتها، وسط تساؤلات حول حقيقة المكاسب التي حققها كل طرف، ومدى انعكاس الضغوط العسكرية والاقتصادية على مسار الصراع، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتصار في الحرب على إيران وتدمير قدراتها العسكرية بالكامل، يندرج ضمن استراتيجية «الردع الإعلامي»، واستخدام العبارات الرنانة التي يتبعها صانع القرار الأمريكي منذ 28 فبراير الماضي.

الردع الإعلامي وراء تصريحات ترامب بشأن إيران

وأوضح الزغبي، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن التصريحات الأمريكية بشأن تحقيق الانتصار الكامل على إيران وتدمير قدراتها العسكرية لا تتطابق بالضرورة مع الواقع الميداني، مشيرًا إلى وجود فجوة بين الخطاب السياسي الأمريكي والتطورات الفعلية على الأرض.

وأضاف أن الحديث عن السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز يواجه تحديات تتعلق بحركة الملاحة، لافتًا إلى أن التقارير الرسمية كشفت انخفاض عدد السفن العابرة للمضيق إلى 22 سفينة فقط خلال 24 ساعة، مقارنة بنحو 100 إلى 120 سفينة يوميًا قبل 28 فبراير.

الضغوط الاقتصادية على إيران تنعكس على الداخل الأمريكي

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن استراتيجية «الكماشة الاقتصادية» ومحاصرة الموانئ الجنوبية التي فرضتها واشنطن على طهران، انعكست نتائجها على الولايات المتحدة أيضًا، موضحًا أن إيران تمتلك قدرة على التكيف مع العقوبات والحصار الاقتصادي الممتد منذ عام 2006.

ولفت إلى أن الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالمواجهة انعكست على الداخل الأمريكي، من خلال زيادة معدلات التضخم وارتفاع نفقات الأسرة الأمريكية بنحو 1000 دولار شهريًا، وهو ما أثر سلبًا على معدلات البطالة والناتج المحلي.

وأضاف أن هذه التداعيات امتدت إلى المشهد السياسي الأمريكي، وانعكست على نتائج انتخابات التجديد النصفي لصالح الحزب الديمقراطي.

استهداف المصالح الأمريكية.. رسائل ردع من طهران

وفيما يتعلق بالتكتيك العسكري الإيراني، أوضح الزغبي أن التحركات الإيرانية الأخيرة ركزت على استهداف القواعد والمصالح الأمريكية البعيدة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف توجيه رسائل ردع تؤكد قدرة الصواريخ الإيرانية على الوصول إلى المصالح الأمريكية.

وأشار إلى أن هذه التحركات تعكس محاولة إيرانية لإظهار قدرتها على الرد واستمرار امتلاك أدوات الضغط، رغم الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تتعرض لها طهران.

استنزاف الذخائر الأمريكية يدفع نحو المفاوضات

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن تكلفة العودة إلى طاولة المفاوضات أصبحت أقل بكثير من تكلفة استمرار العمليات العسكرية، في ظل ما تسببه المواجهة من استنزاف للمخزون الاستراتيجي الأمريكي من الذخائر والصواريخ الاعتراضية.

وأوضح أن استمرار العمليات العسكرية يفرض أعباء متزايدة، وهو ما يعزز فرص الاتجاه نحو البحث عن مسارات سياسية ودبلوماسية للخروج من الأزمة.

هل تتجه واشنطن إلى خفض التصعيد مع إيران؟

ورجح الزغبي اتجاه الولايات المتحدة نحو خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار بدلًا من الاستمرار في مواجهة عسكرية شاملة، في ظل ارتفاع تكلفة العمليات العسكرية واستنزاف المخزون الاستراتيجي الأمريكي.

هرمز الولايات المتحدة واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

حسام حسن

الأسباب غير فنية.. مدحت شلبي يكشف كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 نوفمبر 2026.. كم وصل عيار 21؟

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

ترشيحاتنا

اعتماد الوحدة الصحية

محافظ المنيا يعلن تجديد الاعتماد المبدئي لوحدة طب أسرة «مهدية» تعزيزًا لجودة خدمات الرعاية الصحية

قطع المياه

غدا.. قطع المياه عن المنطقة المحصورة من محور عمرو بن العاص حتى شارع عثمان محرم بالجيزة

صورة ارشيفية

نائب محافظ البحر الأحمر تختتم الدورة التثقيفية حول «التخطيط الاستراتيجي القومي للمحافظة»

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد