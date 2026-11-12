إصابة سفينة تجارية بمقذوف على بعد 14 ميلا من رأس الخيمة

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة بلاغاً عن حادثة تعرضت لها سفينة تجارية حيث تم إصابة السفينة بمقذوف على بعد 14 ميلا من رأس الخيمة أمس.



وأشارت الهيئة البحرية البريطانية إلى أن المقذوف تسبب في اندلاع حريق بغرفة محركات سفينة تجارية أصيبت قبالة رأس الخيمة بالإمارات.



كما شددت ال‏هيئة البريطانية على أنه لا أنباء عن إصابات أو تلوث حتى الآن نتيجة إصابة السفينة التجارية.

وكان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس الأربعاء، تلقت ‌بلاغًا عن تضرر ‌ناقلة ‌بسبب مقذوف في مضيق هرمز.

وذكرت الهيئة، حسبما أعلنت- في بيان يوم الأربعاء- أنه يتعين على جميع السفن توخي الحذر أثناء العبور في مضيق هرمز، وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مريب، وذلك في الوقت الذي تجري فيه السلطات تحقيقاتها حول الواقعة.

وكان مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، قد أعلن أول أمس، أن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لإصابة بمقذوف في مضيق هرمز.