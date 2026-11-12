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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القوة الجوية العراقي يستعد لضم خالد عبدالفتاح

خالد عبدالفتاح
خالد عبدالفتاح
عبدالله هشام

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تلقي خالد عبدالفتاح لاعب نادي المقاولون العرب عرضًا من نادي القوة الجوية العراقي.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: خالد عبدالفتاح عقده مع المقاولون العرب لمدة موسم وينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وواصل: القوة الجوية العراقي يرغب في ضم خالد عبدالفتاح وهناك مفاوضات خلال الأيام المقبلة مع النادي واللاعب.

المقاولون العرب يهزم المصرية للاتصالات ويحجز مقعده في دور الـ16 بكأس مصر

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على حساب المصرية للاتصالات «وي» بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2026-2027، ليحسم تأهله إلى دور الـ16.

واحتضن ستاد بتروسبورت المواجهة التي شهدت انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح المقاولون العرب في فك شفرة دفاع المصرية للاتصالات خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وسجل شادي حسين هدف الفوز الوحيد لذئاب الجبل في الدقيقة 83، بعدما استغل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وحولها برأسية قوية إلى الشباك، ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وبهذا الفوز، يضرب المقاولون العرب موعدًا مع فريق القناة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما حسم الفريقان تأهلهما إلى المرحلة المقبلة.

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