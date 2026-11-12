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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق الموسم الثانى من دولة التلاوة غدا.. مليون جنيه للمركز الأول

دولة التلاوة
دولة التلاوة
إيمان طلعت

تنطلق غدًا، الجمعة 13 نوفمبر 2026، أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم، إلى جانب منصة «WATCH IT»، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار جهود اكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، وإبراز عراقة المدرسة المصرية في ترتيل القرآن الكريم وتجويده.

ودعت وزارة الأوقاف الجمهور إلى متابعة التصفيات النهائية من البرنامج، الذي يُعد أحد أبرز مشروعاتها لاكتشاف المواهب القرآنية، وتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة في بناء الإنسان، وتعزيز مكانة القرآن الكريم في حياة المجتمع، ونشر ثقافة التلاوة المتقنة والتدبر والعمل بآياته.

ومن المقرر عرض البرنامج في التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم، ومنصة «WATCH IT»، بما يتيح وصول رسالته إلى جمهور واسع داخل مصر وخارجها.

2 مليون جنيه إجمالى جوائز دولة التلاوة

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 2 مليون جنيه، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في فرع الترتيل على مليون جنيه، وكذلك الفائز بالمركز الأول في فرع التجويد على مليون جنيه، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

الموسم الثاني يواصل إحياء المدرسة المصرية في التلاوة

يأتي الموسم الثاني من «دولة التلاوة» استكمالًا لتجربة تهدف إلى الاحتفاء بأصحاب الأصوات القرآنية المتميزة، وإبراز فنون الترتيل والتجويد، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله، من خلال الجمع بين جمال الأداء وعمق المعنى، وربط آيات القرآن الكريم بواقع الناس وسلوكهم.

ويستهدف البرنامج ترسيخ مكانة القرآن الكريم في حياة المسلم، وإحياء تقاليد المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة، بما تحمله من إتقان لأحكام التجويد وجمال في الأداء وخشوع في القراءة، فضلًا عن نشر ثقافة الحفظ والتدبر والعمل بالقرآن.

ويعكس التعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اهتمامًا بتقديم محتوى ديني هادف يجمع بين الرسالة التوعوية والحضور الإعلامي، ويسلط الضوء على المواهب القرآنية المصرية، ويمنحها مساحة أوسع للوصول إلى الجمهور.

أسامة فخري: القرآن الكريم الميثاق الأعظم والارتباط به تلاوة وفهمًا وعملًا

من جانبه، أكد الدكتور أسامة فخري، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، أن القرآن الكريم هو الميثاق الأعظم والخطاب الإلهي، وقد جعله الله سبحانه وتعالى حبلًا ممدودًا بين السماء والأرض، مشيرًا إلى أن من أراد أن يكون موصولًا بالله، متصفًا بالفهم عنه، وصانعًا للخير والجمال، فعليه بالإقبال على القرآن الكريم تلاوة وفهمًا وتدبرًا وعملًا.

وقال، في تصريحات خاصة، إن رسالة وزارة الأوقاف تتجلى في خدمة كتاب الله العزيز والعناية بأهله من العلماء والقراء، إلى جانب نشر علومه بين أفراد المجتمع، من خلال منظومة واسعة من الأنشطة القرآنية، وفي مقدمتها المسابقات التي تفتح المجال أمام المواهب الجديدة.

وأوضح أن مسابقة «دولة التلاوة» الكبرى تُعد من أضخم المسابقات القرآنية التلفزيونية في تاريخ مصر، وقد انطلقت تصفياتها الأولية بحضور وزير الأوقاف يوم الأحد 5 يوليو 2026، بالتعاون بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لفتح الطريق أمام جيل جديد من قراء مصر، يسير على خطى عمالقة التلاوة ورواد المدرسة المصرية الأصيلة.

وأشار إلى أن التصفيات شهدت مشاركة نحو 25 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، في مشهد يعكس عمق ارتباط المصريين بكتاب الله تعالى، وحرصهم على حفظه وإتقان تلاوته.

وأكد أن المسابقة ليست مجرد منافسة على الجوائز، بل رسالة حضارية وروحية تجمع أهل القرآن الكريم على مائدة كتاب الله، وتمنح المتسابقين فرصة لإظهار ثمار سنوات من الحفظ والتلقي والتدريب، والسعي إلى مواصلة مسيرة كبار القراء الذين تركوا بصمة بارزة في تاريخ التلاوة المصرية، ومنهم الشيخ محمد رفعت، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمد صديق المنشاوي.

وتُقام المسابقة من خلال فرعي الترتيل والتجويد، تحت إشراف لجان علمية متخصصة تضم نخبة من كبار العلماء والقراء، وفق معايير دقيقة تشمل جودة الأداء، وإتقان أحكام التجويد، وجمال الصوت، وسلامة التلاوة.

وتستهدف هذه المعايير اكتشاف الأصوات الواعدة ورعايتها، وإعداد جيل جديد من القراء القادرين على حمل أمانة خدمة القرآن الكريم، والحفاظ على ريادة مصر في فنون التلاوة، بما يعزز دورها في نشر علوم القرآن الكريم وترسيخ قيمه في المجتمع.

ويحمل الموسم الثاني رسالة تتجاوز حدود المنافسة التلفزيونية، لتؤكد أن القرآن الكريم منهج حياة يبني الإنسان، ويهذب الأخلاق، ويغرس القيم، ويصنع مجتمعًا أكثر وعيًا وإيمانًا. 

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